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Перший коментар Путіна щодо Іл-76

Катерина Іванова
glavcom.ua
Перший коментар Путіна щодо Іл-76
Володимир Путін на зустрічі із студентами-віськовими
фото: скрін відео-конференції

В Україні знали, що на борту везли українських військових і завдали удару по літаку – Путін

Президент країни-агресорки Володимир Путін дав перші коментарі щодо авіатрощі ІЛ-76 у Білгородській області. Він заявив, що удар було завдано системами ППО України. Про це повідомило пропагандистське видання Риа.Новости.

«Це не могло бути за жодних обставин «дружнім вогнем», як у таких випадках кажуть. Тому що літак був уражений ракетами ППО, не військовими засобами. Це видно з елементів ураження. Наші ППО по своєму літаку за визначенням завдавати ударів не можуть. Там стоять системи свій-чужий і скільки б оператор на кнопку не натискав, наші системи ППО не спрацювали б. Техніка. Та й засоби, вилучені на місці, говорять про те, що це ракета ППО», – сказав Путін на зустрічі зі студентами-військовими.

За його словами, літак нібито був уражений українськими військовими за допомогою системи ППО іноземного виробництва – американської чи європейської.

«Швидше за все, це американські системи Patriot чи європейські, найімовірніше, французькі. Але через два-три дні буде точна відповідь. Очевидно, що це зробив Київ, було зафіксовано пуски двох ракет з територій, підконтрольних київському режиму», – додав президент РФ.

Очільник Росії заявив, що Україна нібито знала, що російська сторона перевозить українських військових.

«Я не знаю, спеціально вони зробили це або помилково, але це вони зробили. Ми шкодуємо тільки про наших льотчиків, я приношу щирі співчуття членам їхніх сімей», – сказав Путін.

Президент країни агресорки наголосив, що звернеться до російського слідчого комітету, щоб було оприлюднено всі обставини цього злочину, адже і люди в України мають знати, що відбулося.

Нагадаємо, Росія не дає згоду на міжнародне розслідування щодо падіння Іл-76.

Речник ГУР розповів, що має бути утворена робоча комісія, яка б почала роботу з аналізу авіатрощі.

«Що стосується конкретних причин падіння цього літака, то, звичайно, вимога створення відкритої міжнародної комісії логічна й обґрунтована. Щоб достеменно з'ясувати, що саме стало причиною падіння літака, можна вивчити великі рештки цього літака, «чорні скриньки» і уважно обстежити місце авіатрощі. Наразі, як ми чуємо, Росія відкидає можливість роботи такої комісії», – акцентував Андрій Юсов.

Раніше Росія висунула Україні ультиматум.

Для того, аби підтвердити тезу про нібито загиблих українських військовополонених внаслідок падіння Іл-76 на Білгородщині Росія хоче, щоб Україна передала «зразки їхніх ДНК». У разі відмови, РФ заявила, що «поховає тіла у номерних пакетах у безіменній могилі». 

Читайте також: Операція «Іл-76». Хронологія повідомлень російської пропаганди

Теги: системи ППО ракета президент літак путін Міноборони

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