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Кім Чен Ин пригрозив США «неймовірною поразкою» у випадку війни

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Кім Чен Ин пригрозив США «неймовірною поразкою» у випадку війни
Кім Чен Ин дав нову обіцянку США
фото із відкритих джерел

 Кім Чен Ин розповів, як США нібито провокує КНДР на війну 

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що Пхеньян не шукає війни, проте не має наміру її уникати, повідомляє агентство Reuters. За його словами, вторгнення навіть на «0,001 міліметра» з Півдня розцінюватиметься як провокація війни.

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин: «Ми не хочемо війни, але не маємо наміру уникнути її. Вторгнення навіть на «0,001 міліметра» з боку Півдня розглядатиметься як провокація війни», – наводить Reuters повідомлення північнокорейського Центрального телеграфного агентства (ЦТАК).

Кім Чен Ин додав, що спровокований таким чином конфлікт знищить Південну Корею і завдасть «неймовірної поразки» США.

Раніше КНДР здійснила перший у 2024 році запуск ракети 14 січня. Берегова охорона Японії уточнила, що попередньо йдеться про балістичний снаряд. При цьому в японському Міноборони вважають, що снаряд пролетів не менше ніж 500 кілометрів , а максимальна висота, якої йому вдалося досягти, склала 50 кілометрів.

Нагадаємо, Кім Чен Ин наказав своїй армії, промисловості з виробництва боєприпасів і сектору ядерної зброї прискорити підготовку до війни. Правитель КНДР закликав протистояти тому, що він назвав безпрецедентними «конфронтаційними кроками» Сполучених Штатів. Як йдеться в публікації північно-корейського державного новинного агентства KCNA, відповідний наказ Кім віддав військовим, а також сектору промисловості боєприпасів та ядерної зброї.

До слова, очільник Північної Кореї Кім Чен Ин висловив необхідність внесення змін до конституції, щоб Південна Корея стала визначеною як «ворожа країна №1» і ліквідувати відомства, відповідальні за «діалог і співпрацю з Півднем». Про це повідомляє The Associated Press.

За повідомленням ЗМІ, Північна Корея скасувала ключові урядові організації, відповідальні за управління відносинами з Південною Кореєю, повідомили державні ЗМІ у вівторок, коли Кім Чен Ин заявив, що більше не буде прагнути до примирення зі своїм суперником. KCNA повідомило, що рішення про ліквідацію відомств, відповідальних за діалог і співпрацю з Півднем, було прийнято під час засідання парламенту країни.

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Теги: Кім Чен Ин конфлікт провокація охорона Північна Корея наказ Міноборони Південна Корея

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