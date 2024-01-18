Кемерон пояснив, чому війна в Україні стала для Путіна стратегічною катастрофою

Девід Кемерон: «Україна дуже успішно себе показала, даючи відсіч Росії»

Росія вже втратила на війні з Україною понад 300 тис. своїх військових, 20% чорноморського флоту, а також 50% територій, які вдалося окупувати агресору після лютого 2022-го. Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон під час «Українського сніданку» у Давосі.

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«Для Путіна це просто стратегічна катастрофа. У нього 300тис. вбитих, НАТО стає сильнішим, дві країни зайшло – Швеція і Фінляндія. Він втратив 20% Чорноморського флоту. Україна дуже успішно себе показала, даючи відсіч Росії. Ми повинні допомагати Україні стільки, скільки потрібно і показувати терплячість. Британія це робить, нам потрібно, щоб й інші країни до цього долучалися. Ми знаємо, що українці дуже хоробрі і дуже єдині», – наголосив Кемерон.

Нагадаємо, раніше Кемерон заявив, що якщо не зупинити президента Росії Володимира Путіна в Україні, то він повернеться за добавкою» і вчинить нову агресію. За його словами, Велика Британія має зрозуміти, як змінився світ після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Кемерон наголошує, що Британія, США та інші країни НАТО мають продовжувати підтримку України.

Як повідомлялося, 16 листопада президент України Володимир Зеленський зустрівся із новопризначеним міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Камероном, який свій перший іноземний робочий візит на цій посаді здійснив до Києва.