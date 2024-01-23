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Живуть без даху та світла: маріупольці жаліються Путіну на умови

Христина Петренко
glavcom.ua
Живуть без даху та світла: маріупольці жаліються Путіну на умови
Маріупольці скаржаться, що все літо будівельники нічого не робили
Скріншот з відео

Жителі скаржаться, що їхній будинок ремонтують понад півтора року

Жителі зруйнованого Росією будинку в окупованому Маріуполі звернулися до глави правлячого режиму РФ Володимира Путіна зі скаргами. Про це свідчить відео, яке виклав Telegram-канал Astra.

Зокрема, місцеві колаборанти пожалілися, що після бойових дій їхній будинок «ремонтують понад півтора року», і що вони «змушені жити без даху».

«Проспект Перемоги, 125. Півтора року наш будинок у ремонті. Рік відкритий дах. Все літо нічого не робили. Будинок заливає водою до першого поверху. Погоріла у людей проводка, люди безпорадні, пенсіонери сидять без світла. Величезна кількість мешканців проживають у будинку. Просимо допомогти нам з ремонтом даху та поставити наш будинок на контроль до прокуратури, оскільки підрядник годує жданиками», – заявили маріупольці.

Паспорт об'єкта
Паспорт об'єкта
Фото: Astra

Нагадаємо, у селищі міського типу Новозавидівськ люди скаржаться на те, що їх «вбивають холодом». Вони замерзають у власних будинках, а реакції від місцевої влади немає, хоча звертались із цією проблемою неодноразово. Тож як до останньої інстанції, росіяни вирішили записати відеозвернення до Володимира Путіна із проханням допомогти.

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Теги: пенсіонери Telegram будинок Маріуполь путін

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