Як президентка Єврокомісії дивиться на Зеленського: цікавий кадр

Урсула фон дер Ляєн закликала весь світ допомогти Україні перемогти країну-агресорку

Сьогодні, 16 січня, Володимир Зеленський взяв участь у зустрічі «Керівники великого бізнесу – Україні» на полях щорічного засідання Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Журналістам вдалося зробити цікаве фото того, як на нього дивиться президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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Очільниця Єврокомісія аж сяє від щастя, сидячи поряд з Зеленським. Під час свого виступу політикиня закликала світ всіма силами допомагати Україні аби вона перемогла Росію.

«Україна може перемогти у цій війні. Але ми повинні продовжувати підтримувати їхній опір. Вони потребують достатнього і стабільного постачання зброї для захисту України і повернення її законної території. Їм потрібні можливості стримувати майбутні напади з боку Росії», – заявила Урсула фон дер Ляєн.

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Володимир Зеленський у своєму виступі розповів про економічне зростання України, яке у 2023 році перевищило 5%, та про оптимістичні прогнози щодо зростання ВВП на 2024 рік. Він також зустрівся з керівництвом компанії JP Morgan та найбільшими міжнародними інвесторами. «Для нас важливе залучення приватного капіталу до відбудови України. Сподіваємося, що JP Morgan допоможе залучити в українську економіку велику кількість світових інвесторів та корпорацій», – зазначив Зеленський.

Окрім цього, український президент запросив інвестувати в Україну та брати участь у її відновленні.

Нагадаємо, сьогодні, 16 січня, президент Володимир Зеленський прибув на Всесвітній економічний форум у Давосі. Там відбувається зустріч української делегації з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Також повідомлялося, що Зеленський на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі отримає послання від американського лідера Джо Байдена щодо війни з Росією, яке йому передасть радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван.