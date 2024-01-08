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У Хмельницькому пролунала серія вибухів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Хмельницькому пролунала серія вибухів
Сили оборони відбивають збивають ворожі цілі
фото з відкритих джерел

У Хмельницькому працюють сили ППО

У понеділок, 8 січня, під час повітряної тривоги прогриміли вибухи у Хмельницькому. Про це повідомляє «Суспільне».

Перший вибух прогримів близько 7:20.

За кілька хвилин у місті пролунали повторні вибухи.

Нагадаємо, о 6-й годині ранку в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу.

Повітряні сили повідомили виліт понад десяти бортів Ту-95МС з аеродрому «Оленья» (Мурманська область).

Крім того, зафіксовано активність ворожих Су-35/Су-34 на півночі.

У повітряному просторі Україні зафіксовано кілька груп ворожих ракет, зокрема «Кинджали».

Уранці 8 січня у Дніпрі пролунали вибухи.

Увечері 7 січня в Одеській області пролунали вибухи. Працювали сили протиповітряної оборони.

Раніше російські загарбники завдали ракетних ударів по Харкову. В місті та області оголошена повітряна тривога.

Теги: ракета окупанти війна Хмельницкий

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