Падіння Іл-76. Росія висунула Україні ультиматум

Російська сторона досі не надала доказів того, що на борту перебували українські військовополонені

Для того, аби підтвердити тезу про нібито загиблих українських військовополонених внаслідок падіння Іл-76 на Білгородщині Росія хоче, щоб Україна передала «зразки їхніх ДНК». У разі відмови, РФ заявила, що «поховає тіла у номерних пакетах у безіменній могилі». Про це повідомляє російський Telegram-канал Mash.

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У повідомленні йдеться, що для того, аби Україна «отримала тіла загиблих», вона має «організувати їхнє транспортування».

Зокрема, доказів того, що в літаку були українські військові, російська сторона досі не надала. Список військовослужбовців напередодні опублікувала пропагандистка Маргарита Симоньян. Однак один із нібито «загиблих бійців» був у списках на обмін, що відбувся 3 січня.

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Раніше представник головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що до моргу в Бєлгороді доставили лише п'ять тіл після падіння російського літака Іл-76. Крім того, він наголосив що українська сторона не коментуватиме інформацію, яку вкидає російська пропаганда.

Нагадаємо, у Білгородській області Росії зранку 24 січня впав військово-транспортний літак Іл-76. Міноборони РФ стверджує, що на борту нібито перебували українські полонені.

Згодом Генеральний штаб ЗСУ зробив заяву. У повідомленні йдеться про те, що ЗСУ продовжать знищувати військово-транспортні літаки Російської Федерації, що доставляють до аеродрому Бєлгорода ракети для обстрілу Харкова та Харківської області.

До слова, представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов повідомив, що на борту військово-транспортного літака Іл-76, який впав під Білгородом, могли бути і ракети, і люди. За його словами, не виключено, що українських полонених могли використати як живий щит для транспортування боєкомплекту.

Раніше Росія заявила, що на місці падіння літака Іл-76 у Білгородській області виявила фрагменти нібито частин зенітної керованої ракети.