Генсек ООН «найрішучішим чином» засудив масштабний удар РФ по Україні

Гутерріш заявив, що атаки на цивільні об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури мають негайно припинитися

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засудив широкомасштабну нічну атаку Росії на українські міста, цивільне населення та об’єкти критичної інфраструктури. Про це йдеться в його заяві під час засідання Ради Безпеки ООН.

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«Генеральний секретар найрішучішим чином засуджує широкомасштабний обстріл Російською Федерацією українських міст і населених пунктів по всій країні. Атаки на цивільні об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури, вчинені з порушенням гуманітарного права, є неприйнятними та мають негайно припинитися», – зазначається в заяві.

Генсек ООН також акцентував увагу на «загибелі та пораненні великої кількості цивільних осіб, а також масштабних руйнуваннях будинків та об'єктів інфраструктури».

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29 грудня Україна та ще 30 держав подали запит на проведення екстреного засідання Ради Безпеки ООН. Головна тема – масований удар росіян.

На засаданні Радбезу ООН постійний представник України при ООН Сергій Кислиця докладно розповів про наслідки масованої атаки Росії на Україну та охарактеризував російського представника Василя Небензю як особу «з ампутованою совістю і відрізаною гідністю».