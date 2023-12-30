Головна Світ Політика
search button user button menu button

Генсек ООН «найрішучішим чином» засудив масштабний удар РФ по Україні

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Генсек ООН «найрішучішим чином» засудив масштабний удар РФ по Україні
Антоніу Гутерріш засудив атаки РФ на Україну
фото: ООН

Гутерріш заявив, що атаки на цивільні об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури мають негайно припинитися

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засудив широкомасштабну нічну атаку Росії на українські міста, цивільне населення та об’єкти критичної інфраструктури. Про це йдеться в його заяві під час засідання Ради Безпеки ООН.

«Генеральний секретар найрішучішим чином засуджує широкомасштабний обстріл Російською Федерацією українських міст і населених пунктів по всій країні. Атаки на цивільні об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури, вчинені з порушенням гуманітарного права, є неприйнятними та мають негайно припинитися», – зазначається в заяві.

Генсек ООН також акцентував увагу на «загибелі та пораненні великої кількості цивільних осіб, а також масштабних руйнуваннях будинків та об'єктів інфраструктури».

Нагадаємо, 29 грудня ворог вдався до наймасованішої атаки проти України. Загалом ворог застосував 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БпЛА. Протиповітряна оборона знищила 114 повітряних цілей. Наразі відомо про 30 загиблих і понад 160 поранених.

29 грудня Україна та ще 30 держав подали запит на проведення екстреного засідання Ради Безпеки ООН. Головна тема – масований удар росіян.

На засаданні Радбезу ООН постійний представник України при ООН Сергій Кислиця докладно розповів про наслідки масованої атаки Росії на Україну та охарактеризував російського представника Василя Небензю як особу «з ампутованою совістю і відрізаною гідністю».

Теги: росія окупанти ООН війна Антоніу Гутерріш ракета

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Система протиракетної оборони наземного базування «Aegis Ashore» призначена для перехоплення балістичних ракет середньої дальності
Добра новина з Польщі, яку в нас не помітили
25 грудня, 19:44
Російський диктатор Володимир Путін та лідер КНДР Кім ЧЕн Ин
США заявили, що КНДР передала Росії понад тисячу контейнерів з боєприпасами
21 грудня, 02:22
Ціль може припинити існування, навіть якщо це реальна ракета, (наприклад, Х-59) але вона може просто впасти в полі, не долетівши до цілі
Повітряні сили повідомили, як окупанти намагаються ввести українську ППО в оману
4 грудня, 15:09
Масштабна повітряна тривога тривала майже дві години
Масштабна повітряна тривога тривала майже дві години
6 грудня, 14:41
Північна Корея запустила в Японське море балістичну ракету малої дальності
Країни G7 відреагували на запуски ракет КНДР
20 грудня, 04:18
Десятирічна донька Кім Чен Ина Чжу Е сиділа поруч зі своїм батьком у рожевому пальто та тиснула руки чиновникам. 
Готує наступницю? Кім Чен Ин привів 10-річну доньку на випробування балістики
20 грудня, 08:20
Стало відомо, скільки ракет РФ запустила по Україні з початку війни
Стало відомо, скільки ракет РФ запустила по Україні з початку війни
21 грудня, 14:04
Росіяни атакували ракетою Кривий Ріг
Росіяни атакували ракетою Кривий Ріг
25 грудня, 16:01
Окупанти запустили по Україні крилаті ракети
У Дніпрі пролунала серія вибухів
Вчора, 07:21

Політика

Генсек ООН «найрішучішим чином» засудив масштабний удар РФ по Україні
Генсек ООН «найрішучішим чином» засудив масштабний удар РФ по Україні
Глава Пентагону провів розмову з Умєровим після масованого ракетного удару по Україні
Глава Пентагону провів розмову з Умєровим після масованого ракетного удару по Україні
Кислиця назвав представника Росії в ООН людиною з ампутованою совістю
Кислиця назвав представника Росії в ООН людиною з ампутованою совістю
Аргентина відмовилася від вступу до БРІКС
Аргентина відмовилася від вступу до БРІКС
РФ відволікала Радбез ООН, поки готувала наймасштабнішу ракетну атаку на Україну
РФ відволікала Радбез ООН, поки готувала наймасштабнішу ракетну атаку на Україну
Польща викликає «на килим» голову російської дипмісії через інцидент з ракетою
Польща викликає «на килим» голову російської дипмісії через інцидент з ракетою

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
211K
Розвідка розкрила план Кремля після ракетної атаки по Україні
74K
Мережу сколихнуло фото з військовим в метро
55K
ДБР затримало одного з найбільших постачальників Міноборони
25K
Що робити з мобілізацією? Порошенко дав пораду Зеленському
19K
Удар по Львову. Окупанти влучили в багатоповерхівку, школи та садочок
9651
У Києві лунають вибухи, працює ППО

Новини

Місцями невеликий дощ та туман: прогноз погоди на 30 грудня
Сьогодні, 04:14
30 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Що робити з мобілізацією? Порошенко дав пораду Зеленському
Вчора, 11:27
Окупанти закидають Україну ракетами і безуспішно атакують на фронті – Генштаб
Вчора, 07:33
Ракетна атака на Україну, пожежа в багатоповерхівці Одеси: головне за ніч
Вчора, 07:10
Плюсова температура, без опадів: прогноз погоди на 29 грудня
Вчора, 03:40

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua