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Дружина Медведчука потрапила під британські санкції: озвучено причину

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Дружина Медведчука потрапила під британські санкції: озвучено причину
Велика Британія виступила проти дружини поплічника Путіна
фото: з відкритих джерел

Велика Британія вирішила вдарити санкціями по дружині Віктора Медвечука 

Велика Британія опублікувала новий пакет персональних санкцій, до якого потрапила дружина українського політика Віктора Медведчука – телезірка Оксана Марченко. Про це йдеться у повідомленні Telegram-каналу «Політика країни». Зокрема стало відомо, чому саме Марченко тепер потерпатиме від британських санкцій. 

«Марченко пов'язана з людиною, причетною до дестабілізації України, до підриву її територіальної цілісності, суверенітету та незалежності, а саме – з Віктором Медведчуком», – йдеться у опублікованому британцями документі.

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Нагадаємо, вчора Служба безпеки України оголосила Оксану Марченко у розшук. Про це йдеться на сайті розшуку МВС. Відомо, що Марченко оголосило у розшук головне управління СБУ в Івано-Франківській області. Повідомляється, що колишня телезірка є особою, яка переховується від органів досудового розслідування. Також вказано точну дату зникнення – це 24 березня 2023 року.

Раніше Служба безпеки України оголосила про арешт активів Марченко. У відомстві заявили, що дружина Медведчука підозрювалася у фінансуванні «російських окупаційних угруповань». Загальна вартість заарештованих активів становила 5,6 мільярди гривень. Рішення суду стосується пакетів по 14% акцій у двох обленерго та понад 4% у третьому, якими Марченко володіє через п’ять офшорних компаній. Також накладено арешт на 2 земельні ділянки, 4 житлових будинки у Києві та Криму і 10 автомобілів, які належать фігурантці.

Читайте також: Суд арештував майно дружини Медведчука на понад 5,6 млрд грн

Теги: розшук арешт політика Велика Британія Оксана Марченко розслідування Telegram дружина майно санкції

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