Канада запроваджує нові санкції проти «Вагнера»

Санкції оголошено проти 14 російських фізичних осіб та 34 організацій

Канада запроваджує додаткові санкцій проти Росії та Білорусі. Про це заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо на спільній прес-конференції з прем’єром України Денисом Шмигалем.

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Цього разу санкції ударять по об'єктах, які пов'язані з групою «Вагнера».

«Щоб підтримувати тиск на російський режим, ми оголошуємо нові санкції проти 14 російських фізичних осіб та 34 організацій, включно з об’єктами безпеки, пов’язаними з групою «Вагнера». На додаток до подальшого тиску на тих, хто підтримує Путіна в Білорусі, ми оголошуємо додаткові санкції проти дев'яти організацій, пов’язаних з білоруським фінансовим сектором», – сказав він.

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Раніше повідомлялося, що Україна отримає новий пакет військової допомоги від Канади. Зокрема, до нього увійдуть 21 тисяча автоматів, 38 кулеметів та понад 2,4 мільйона набоїв.

До слова, триває 412-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав одного ракетного та 10 авіаційних ударів, здійснив більш як 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України. Попри численні втрати в техніці та живій силі, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом доби було відбито понад 50 ворожих атак.