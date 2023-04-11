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Канада запроваджує нові санкції проти «Вагнера»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Канада запроваджує нові санкції проти «Вагнера»
Санкції ударять по об'єктах, які пов'язані з групою «Вагнера»
фото ілюстративне

Санкції оголошено проти 14 російських фізичних осіб та 34 організацій

Канада запроваджує додаткові санкцій проти Росії та Білорусі. Про це заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо на спільній прес-конференції з прем’єром України Денисом Шмигалем.

Цього разу санкції ударять по об'єктах, які пов'язані з групою «Вагнера».

«Щоб підтримувати тиск на російський режим, ми оголошуємо нові санкції проти 14 російських фізичних осіб та 34 організацій, включно з об’єктами безпеки, пов’язаними з групою «Вагнера». На додаток до подальшого тиску на тих, хто підтримує Путіна в Білорусі, ми оголошуємо додаткові санкції проти дев'яти організацій, пов’язаних з білоруським фінансовим сектором», – сказав він.

Раніше повідомлялося, що Україна отримає новий пакет військової допомоги від Канади. Зокрема, до нього увійдуть 21 тисяча автоматів, 38 кулеметів та понад 2,4 мільйона набоїв.

До слова, триває 412-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав одного ракетного та 10 авіаційних ударів, здійснив більш як 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України. Попри численні втрати в техніці та живій силі, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом доби було відбито понад 50 ворожих атак.

Теги: Канада ПВК Вагнера росія санкції

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