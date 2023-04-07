Під Києвом лунатимуть вибухи: влада звернулася до мешканців регіону

У районі буде проходити ліквідація вибухівки

Сьогодні, 7 квітня, на околицях Києва може бути чутно вибухи. Але місцевим мешканцям панікувати не варто, заспокоїли у Київській міській військовій адміністрації.

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Зазначається, що це пов’язано з тим, що у Бориспільському районі Київської області відбудуться планові вибухові роботи.

«Зберігайте спокій! У разі повітряної тривоги перебувайте в укриттях», – наголосили в КМВА.

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За даними керівника поліції Київської області Андрія Нєбитова, у Бориспільському районі, неподалік села Вороньки, було виявлено залишки ворожого безпілотника.

«Поблизу села Вороньків щойно знайшли залишки нерозірваної бойової частини ворожого безпілотника, збитого раніше. Працівниками вибухотехнічної служби Київщини буде виконане кероване знищення боєприпаси», - написав він в Telegram.

Нагадаємо, 2 квітня, на Київщині біля житлового будинку стався вибух. В результаті чого одна людина загинула.