Чому Сі Цзіньпін не дзвонить Зеленському? Китайський дипломат знайшов виправдання

Посол Китаю в ЄС Фу Цун вважає, що критики неправильно тлумачать відносини його країни з Росією, а також відверто розповів про стосунки із Європою та розкритикував Ентоні Блінкена

Лідер Китаю Сі Цзіньпін не дзвонить президентові України Володимиру Зеленському, бо «дуже зайнятий», але між країнами часті контакти на нижчому рівні. Про це розповів посол Китаю в ЄС Фу Цун, пише The New York Times.

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Напередодні європейської дипломатичної місії в Пекіні посол Китаю в Європейському Союзі сказав, що критики неправильно витлумачили відносини його країни з Росією, і припустив, що їхні зв’язки, можливо, не такі безмежні, як колись заявляли їхні лідери.

Посол Китаю Фу Цун виступив перед тим, як президенти Франції Еммануель Макрон і Урсула фон дер Ляєн з Європейської комісії поїдуть до Китаю в середу для триденної поїздки.

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Лідери ЄС таким чином намагаються збалансувати свої глибокі торговельні зв’язки з Китаєм проти американського тиску з метою посилити свою політику, особливо через підтримку Китаєм Росії.

Китай намагається виставити себе посередником, наполягаючи на тому, що він поважає територіальну цілісність України, водночас схвалюючи деякі наративи Москви про війну.

Ось кілька основних моментів інтерв’ю дипломата для The New York Times:

Всього за три тижні до того, як Росія вторглася в Україну, президенти Володимир Путін і Сі Цзіньпін підписали спільну заяву, в якій проголосили «безмежність» дружби між їхніми країнами. Але пан Фу сказав, що Китай не на стороні Росії у війні, і що деякі люди «навмисно неправильно тлумачать це, тому що існує так звана «безмежна» дружба чи відносини».

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Він додав: «Без обмежень» – це не що інше, як риторика». Пан Фу зазначив, що Китай не надав Росії військової допомоги та не визнав її спроб анексувати українські території, включаючи Крим і Донбас.

За його словами, Пекін не засудив вторгнення, тому що він розуміє заяви Росії про оборонну війну проти вторгнення НАТО, а також тому, що його уряд вважає, що «основні причини складніші», ніж кажуть західні лідери.

Він наполіг, що відсутність дзвінка Зеленському не має великого значення, що пан Сі дуже зайнятий і що між двома країнами часто виникають контакти на нижчому рівні. Західні аналітики порівнюють цей брак спілкування з тісним контактом Сі та Путіна, включаючи поїздку Сі до Москви минулого місяця.

«Я знаю, чому люди зосереджені на президентському дзвінку», – зазначив Фу. «Той факт, що президент Сі не розмовляє із Зеленським, не означає, що Китай на боці Росії в українському питанні». При цьому дипломат запевнив, що Китай не надаватиме Росії зброю для використання в Україні ні зараз, ні надалі. Також Фу Цун зазначив, що Пекін не визнає окупованих Крим та Донбас російськими.

Пан Фу також розкритикував держсекретаря Ентоні Блінкена за те, що він у лютому заявив, що Китай розглядає можливість надання Росії летальної зброї. Пан Блінкен, сказав пан Фу, поширював «брехню по телевізору».

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«У мене склалося враження, ніби двоє людей сваряться між собою», – сказав дипломат. «Тож ця амбівалентність означає, що Європа не сформулювала послідовної політики щодо Китаю».

У своїй промові пані фон дер Ляєн описала відносини між ЄС і Китаєм як «більш віддалені та складніші» та підтримала погляд на Китай як на наполегливого глобального гравця, який прагне стати «наймогутнішою державою світу».

Але також Фу привітав її заяву про те, що блоку слід «позбавити від ризику» свої відносини з Китаєм, встановивши нові основні правила, а не «від’єднатися» чи вийти. «Я думаю, що це позитивне повідомлення, ми повинні дати їй це», – сказав він.

За його словами, Китай і країни ЄС мають значні торговельні зв’язки – у 2022 році Китай був третім за величиною напрямком експорту товарів із ЄС і найбільшим експортером товарів до блоку – і пан Фу сказав, що поїздка цього тижня стане можливістю переорієнтуватися на основи цих відносин.

Крім позиції Китаю щодо України, існують перешкоди, зокрема питання прав людини. У 2021 році ЄС запровадив санкції проти китайських чиновників та організацій через поводження з етнічними уйгурами в регіоні Сіньцзян. Пекін відповів санкціями на законодавців ЄС, і з тих пір інвестиційна угода між ЄС і Китаєм була політично заморожена.

Пан Фу сказав, що він сподівається, що обидві сторони знімуть санкції та завершать торговельну угоду, що застопорилася, вона відома як Всеосяжна угода про інвестиції . Дипломати ЄС сказали, що під час приватних зустрічей протягом останніх тижнів пан Фу припустив, що Китай може в односторонньому порядку скасувати свої санкції, якщо він допоможе розблокувати угоду та дасть форму взаємної відповіді.

«Ми відкриті до пропозицій, якщо вони вважають, що якщо Китай зробить одне, а ми зможемо зробити інше, давайте поговоримо про це, і ми будемо раді дослідити всі шляхи», – зазначив Фу про співпрацю із Європою.

На додачу до критики пана Блінкена, він приямо звинуватив Сполучені Штати в несправедливих спробах стримати розвиток Китаю під приводом проблем безпеки.

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Він сказав, що Європа повинна виробити власну політику та розвинути більше «стратегічної автономії», замість того, щоб слідувати прикладу Вашингтона.

Говорячи це, Фу торкнувся відкритого питання в політичних колах ЄС: чи Європа занадто зблизилася зі США після їхнього глибокого узгодження щодо підтримки України, і чи створює це тепер ризик того, що Європа діятиме не у своїх власних інтересах по відношенню до у Китаї?

«ЄС претендує на те, щоб бути великим центром, центром сили у світі, незалежним центром сили у світі, як і Сполучені Штати, так само, як і Китай», – прокоментував Фу. «То чому він повинен весь час слухати Сполучені Штати?».