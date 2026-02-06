Головна Світ Політика
search button user button menu button

Після придушення протестів верховний лідер Ірану намагається запобігти нападу США

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Після придушення протестів верховний лідер Ірану намагається запобігти нападу США
фото: Associated Press

Погоджуючись на переговори з США в Омані, верховний лідер Аятола Алі Хаменеї Хаменеї намагається виграти час

Аятола Алі Хаменеї, який очолює Іран уже майже чотири десятиліття, опинився в найскладнішій ситуації за часи свого правління. Придушивши січневі протести з безпрецедентною жорстокістю, 86-річний лідер тепер змушений маневрувати на міжнародній арені, намагаючись уникнути прямого зіткнення зі США. Під тиском американської флотилії Хаменеї пішов на несподіваний крок – дозволив розпочати ядерні переговори, попри свою багаторічну відмову від діалогу з Вашингтоном. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

Останні протести в Ірані стали результатом багаторічного економічного занепаду, корупції та санкційного тиску. Падіння ріала до рекордних мінімумів вивело на вулиці сотні тисяч людей, чиї гасла «Смерть Хаменеї!» продемонстрували глибоку кризу довіри до клерикальної влади. Відповіддю режиму стали найкривавіші репресії в історії республіки: за даними активістів, кількість загиблих перевищила 6700 осіб, а десятки тисяч опинилися за ґратами.

Крім внутрішніх проблем, Тегеран суттєво втратив позиції на Близькому Сході. Так звана «Вісь опору» – мережа посередників, таких як Хезболла та ХАМАС –  фактично розвалилася під ударами США та Ізраїлю. Після минулорічної 12-денної війни військовий та ядерний потенціал країни зазнав серйозних пошкоджень, що зробило Хаменеї вразливим перед погрозами Дональда Трампа щодо можливих авіаударів.

За 36 років при владі Хаменеї не лише закріпив панування шиїтського духовенства, а й перетворив Корпус вартових ісламської революції (КВІР) на головну політичну та економічну силу країни. Гвардія контролює балістичну програму та значну частку іранської економіки, виступаючи особистою силою верховного лідера. Саме КВІР забезпечує виживання режиму, жорстко блокуючи будь-які спроби реформ чи народних повстань.

Погоджуючись на переговори в Омані, Хаменеї намагається виграти час. Проте позиції сторін залишаються діаметрально протилежними: Вашингтон вимагає повної відмови від збагачення урану, на що Тегеран поки не готовий піти. На тлі цих подій дедалі гостріше постає питання транзиту влади. У разі раптового усунення або смерті Хаменеї боротьба за контроль над країною між духовенством та командирами КВІР може перерости у масштабний внутрішній конфлікт.

Як відомо, перемовини готуються на тлі масштабного військового посилення США на Близькому Сході. Вашингтон перекинув до регіону авіаносну ударну групу на чолі з USS Abraham Lincoln, а також розмістив винищувачі F-35 та F-15E ближче до потенційних зон бойових дій. Пентагон одночасно розгортає додаткові батареї систем протиповітряної оборони THAAD і Patriot на базах у Йорданії, Кувейті, Бахрейні, Саудівській Аравії та Катарі. 

Паралельно супутникові знімки Planet Labs, оприлюднені наприкінці січня, зафіксували відновлювальні роботи на ключових іранських ядерних об’єктах у Натанзі та Ісфагані, які були пошкоджені під час 12-денної війни з Ізраїлем у червні. На будівлях знову з’явилися дахи, що свідчить про перехід від оцінки руйнувань до активної реконструкції. Експерти не виключають, що відновлення може бути прикриттям для внутрішніх робіт і спроб зберегти обладнання або ядерні матеріали. Особливе занепокоєння викликає Натанз — один із головних центрів зі збагачення урану, який вважався ключовим елементом потенційного військового ядерного циклу Ірану.

Теги: США Іран переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

США хочуть витіснити Китай з Латинської Америки. CNN проаналізував методи
США хочуть витіснити Китай з Латинської Америки. CNN проаналізував методи
Після придушення протестів верховний лідер Ірану намагається запобігти нападу США
Після придушення протестів верховний лідер Ірану намагається запобігти нападу США
США нададуть Кубі допомогу на тлі звинувачень в енергетичній блокаді
США нададуть Кубі допомогу на тлі звинувачень в енергетичній блокаді
Трамп підтримав переобрання прем'єр-міністра Угорщини Орбана
Трамп підтримав переобрання прем'єр-міністра Угорщини Орбана
Трамп заявив, що хоче модернізованого ядерного договору між США та Росією
Трамп заявив, що хоче модернізованого ядерного договору між США та Росією
Трамп висунув Ірану ультиматум щодо нульового ядерного потенціалу
Трамп висунув Ірану ультиматум щодо нульового ядерного потенціалу

Новини

«Краще пізно, ніж ніколи». Сікорський подякував Маску за відключення росіян від Starlink
Вчора, 18:32
Глава ОБСЄ після візиту до Києва прибув до Москви
Вчора, 17:56
Трамп заявив, що вважає себе гідним потрапити до раю
Вчора, 17:23
Мокрий сніг та ожеледиця: погода на 5 лютого
Вчора, 05:59
Президент Фінляндії заявив, що ідеологія США суперечить цінностям Європи
4 лютого, 16:19
Розвідка фіксує масовий перехід росіян на тіньовий алкоголь
4 лютого, 13:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua