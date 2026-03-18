Куба обіцяє опір будь-якій спробі США встановити контроль над островом

Аліна Самойленко
glavcom.ua
фото: AP

Раніше Дональд Трамп зазначив, що Куба перебуває на межі краху та «в останніх моментах життя в нинішньому вигляді»

Президент Куби Мігель Діас-Канель виступив із різкою заявою, попередивши Вашингтон про готовність народу до жорсткої відсічі будь-якій зовнішній агресії. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

На тлі масштабного колапсу енергосистеми острова кубинський лідер звинуватив адміністрацію Дональда Трампа у використанні економічної скрути як приводу для загарбання країни. За словами Діас-Канеля, багаторічна ізоляція та блокування поставок палива з боку США є формою колективного покарання кубинців, проте він запевнив у впевненості керівництва країни навіть за найгіршого сценарію розвитку подій.

Ситуація загострилася після серії публічних погроз Дональда Трампа, який натякнув на можливість радикальних дій щодо острова «найближчим часом». Державний секретар Марко Рубіо підтримав цю позицію, заявивши про необхідність зміни політичного керівництва Куби через неспроможність чинної влади подолати економічну кризу. Водночас, Гавана вперше підтвердила факт проведення двосторонніх переговорів із Вашингтоном для обговорення проблемних питань, попри войовничу риторику обох сторін.

Економічне становище Куби залишається критичним: через дефіцит нафти, спричинений американськими санкціями, 10 мільйонів жителів стикнулися з повним відключенням електрики. Хоча до вівторка вдалося відновити енергопостачання для половини споживачів Гавани, побутові умови залишаються тяжкими через брак пального для комунального транспорту та скорочення роботи соціальних установ. Попри політичне протистояння, пересічні мешканці острова висловлюють тривогу та сподіваються на дипломатичне розв'язання конфлікту, побоюючись початку відкритих бойових дій.

Як відомо, під час конфіденційних переговорів між Вашингтоном та Гаваною адміністрація Дональда Трампа висунула ключову вимогу: усунення Мігеля Діаса-Канеля з посади президента Куби. 

За інформацією джерел видання, знайомих із ходом діалогу, американська сторона розглядає відставку Діаса-Канеля як необхідний крок для «перезавантаження» відносин та проведення структурних економічних реформ на острові.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає варіант переходу Куби під контроль Сполучених Штатів. Під час виступу у Білому домі він зазначив, що Вашингтон володіє достатніми важелями впливу, щоб змінити політичну ситуацію на острові.

Коментуючи кризову ситуацію на Кубі, американський лідер висловив впевненість, що встановлення контролю над цією територією стало б значущою подією. Трамп наголосив на наявності широкого спектра інструментів для реалізації своїх планів.

Читайте також

Верховний лідер має останнє слово в усіх державних питаннях Ісламської Республіки
Війна на Близькому Сході. Іран відкинув пропозицію перемир’я
17 березня, 16:50
Трамп відхилив спроби відновити переговори з Іраном
Трамп відхилив спроби відновити переговори з Іраном
17 березня, 01:58
Ізраїль увійшов у нинішню війну з Іраном вже з обмеженими запасами перехоплювачів
ЗМІ: В Ізраїля закінчуються перехоплювачі балістики
15 березня, 10:25
В Ірані обрано нового верховного лідера, заяви Трампа: головне за ніч 9 березня 2026
В Ірані обрано нового верховного лідера, заяви Трампа: головне за ніч 9 березня 2026
9 березня, 05:36
Кувейтський пілот F/A-18 помилково збив три американські літаки, прийнявши їх за ворожі
Кувейтський винищувач помилково збив три літаки США
4 березня, 09:16
Трамп висловив своє невдоволення переговорами з Іраном
Трамп висловив своє невдоволення переговорами з Іраном
27 лютого, 22:39
Кіт Келлог наголосив, що війна в Україні – це «не бізнес-угода» для США
Резолюція ООН про підтримку миру в Україні. Келлог розкритикував позицію США
25 лютого, 11:34
Конгресмен від Техасу Ел Грін тримав плакат із написом «Чорношкірі люди не мавпи!»
Звернення Трампа до нації. Конгресмена Гріна вигнали за плакат з критикою президента США
25 лютого, 06:58
Документ, який був включений до публікації Міністерством юстиції США файлів Джеффрі Епштейна,
Адвокати соратниці Епштейна намагаються зупинити публікацію справи
22 лютого, 06:21

Венс прокоментував відставку голови контртерористичного центру США через війну в Ірані
Венс прокоментував відставку голови контртерористичного центру США через війну в Ірані
США пом'якшили санкції проти Венесуели на тлі енергетичної кризи
США пом'якшили санкції проти Венесуели на тлі енергетичної кризи
Американська розвідка розкрила плани Кремля у війні проти України
Американська розвідка розкрила плани Кремля у війні проти України
Венс приїде до Орбана напередодні виборів в Угорщині – Reuters
Венс приїде до Орбана напередодні виборів в Угорщині – Reuters
Чехія погодилася качати нафту до Словаччини через «Дружбу»
Чехія погодилася качати нафту до Словаччини через «Дружбу»

«Полісся» перемогою з дублем Гуцуляка відкрило тур УПЛ
Вчора, 19:53
«Чернігів» пробився у півфінал Кубка України вперше в історії
Вчора, 16:06
Без Ісака, та з Йокересом: Швеція показала склад на матч проти збірної України
Вчора, 14:10
Лунін із сейвом потрапив у список найкращих за день Ліги чемпіонів
Вчора, 13:44
Сенегал сенсаційно втратив завойований трофей Кубка африканських націй
Вчора, 10:10
В Україні місцями дощитиме: погода на 18 березня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
