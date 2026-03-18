Куба обіцяє опір будь-якій спробі США встановити контроль над островом

Раніше Дональд Трамп зазначив, що Куба перебуває на межі краху та «в останніх моментах життя в нинішньому вигляді»

Президент Куби Мігель Діас-Канель виступив із різкою заявою, попередивши Вашингтон про готовність народу до жорсткої відсічі будь-якій зовнішній агресії. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

На тлі масштабного колапсу енергосистеми острова кубинський лідер звинуватив адміністрацію Дональда Трампа у використанні економічної скрути як приводу для загарбання країни. За словами Діас-Канеля, багаторічна ізоляція та блокування поставок палива з боку США є формою колективного покарання кубинців, проте він запевнив у впевненості керівництва країни навіть за найгіршого сценарію розвитку подій.

Ситуація загострилася після серії публічних погроз Дональда Трампа, який натякнув на можливість радикальних дій щодо острова «найближчим часом». Державний секретар Марко Рубіо підтримав цю позицію, заявивши про необхідність зміни політичного керівництва Куби через неспроможність чинної влади подолати економічну кризу. Водночас, Гавана вперше підтвердила факт проведення двосторонніх переговорів із Вашингтоном для обговорення проблемних питань, попри войовничу риторику обох сторін.

Економічне становище Куби залишається критичним: через дефіцит нафти, спричинений американськими санкціями, 10 мільйонів жителів стикнулися з повним відключенням електрики. Хоча до вівторка вдалося відновити енергопостачання для половини споживачів Гавани, побутові умови залишаються тяжкими через брак пального для комунального транспорту та скорочення роботи соціальних установ. Попри політичне протистояння, пересічні мешканці острова висловлюють тривогу та сподіваються на дипломатичне розв'язання конфлікту, побоюючись початку відкритих бойових дій.

Як відомо, під час конфіденційних переговорів між Вашингтоном та Гаваною адміністрація Дональда Трампа висунула ключову вимогу: усунення Мігеля Діаса-Канеля з посади президента Куби.

За інформацією джерел видання, знайомих із ходом діалогу, американська сторона розглядає відставку Діаса-Канеля як необхідний крок для «перезавантаження» відносин та проведення структурних економічних реформ на острові.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає варіант переходу Куби під контроль Сполучених Штатів. Під час виступу у Білому домі він зазначив, що Вашингтон володіє достатніми важелями впливу, щоб змінити політичну ситуацію на острові.

Коментуючи кризову ситуацію на Кубі, американський лідер висловив впевненість, що встановлення контролю над цією територією стало б значущою подією. Трамп наголосив на наявності широкого спектра інструментів для реалізації своїх планів.