Венс прокоментував відставку голови контртерористичного центру США через війну в Ірані

Аліна Самойленко
Директор Національного центру боротьби з тероризмом Джо Кент звільнився. Він пояснив своє рішення тим, що «не може з чистою совістю підтримувати» військову операцію проти Ірану.

Віце-президент Джей Ді Венс заявив, що відставка керівника антитерористичного управління Джо Кента – це добре, оскільки члени адміністрації повинні виконувати рішення президента Дональда Трампа, навіть якщо вони з ними не згодні. Він додав: «Ось так я виконую свою роботу». Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Кент оголосив у вівторок, що йде у відставку через розбіжності щодо війни в Ірані. Деякі представники світу MAGA критикують Венса за те, що він нечітко висловився щодо своїх поглядів на війну.

«Я дуже добре знаю президента; він вітає розбіжності в думках. Йому подобається, коли люди висловлюють свої погляди на те, що має відбуватися, він вислуховує всіх», – сказав Ванс під час виступу в Мічигані. «Тим не менш, – якою б не була ваша думка – коли президент Сполучених Штатів приймає рішення, ваш обов’язок – допомогти зробити це рішення максимально ефективним та успішним».

«Якщо ви в команді і не можете допомогти виконати рішення його адміністрації… тоді вам варто піти у відставку», – додав він. «Так я виконую свою роботу, і я думаю, що кожен в адміністрації також повинен виконувати свою роботу».

Нагадаємо, очільник Національного контртерористичного центру США Джо Кент заявив, що йде у відставку. Він пояснив своє рішення тим, що «не може з чистою совістю підтримувати» військову операцію проти Ірану.

До слова, директор  Національного центру боротьби з тероризмом Джо Кент перед відставкою зустрівся з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

