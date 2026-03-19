Іракське угруповання «Катаїб Хезболла» оголосило ультиматум посольству США у Багдаді

Одна із вимог бойовиків для припинення обстрілів стосується ЦРУ – вони хочуть, щоб персонал відомства обмежив свою активність територією посольства

Іракське збройне угруповання «Катаїб Хезболла», яке діє за підтримки Ірану, оголосило про готовність тимчасово припинити атаки на дипломатичне представництво США в іракській столиці. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Бойовики пообіцяли дотримуватися п'ятиденного перемир'я, проте висунули низку жорстких умов, невиконання яких загрожує посиленням обстрілів із використанням безпілотників та ракет. З початку воєнної операції проти Ірану посольство в Багдаді неодноразово ставало ціллю для ударів, відповідальність за які брали на себе проіранські сили.

Серед головних вимог угруповання – негайне припинення ізраїльських бомбардувань та переміщення цивільного населення у південних передмістях Бейрута. Також ополченці наполягають на зупиненні авіаударів по житлових кварталах Багдада та інших регіонах Іраку. Окремий пункт ультиматуму стосується діяльності американської розвідки: бойовики вимагають, щоб персонал ЦРУ обмежив свою активність територією посольства і не діяв за його межами.

Загострення ситуації в Іраку супроводжується значними втратами серед ополченців: з початку березня внаслідок серії авіаударів загинули десятки бійців. Іракська влада та збройні формування покладають відповідальність за ці напади на збройні сили США та Ізраїлю. Представники «Катаїб Хезболла» наголосили, що у разі ігнорування їхніх вимог після завершення п'ятиденного терміну, вони перейдуть до нової фази «посилених» атак по американських об'єктах.

Як відомо, дипломатичне представництво Сполучених Штатів в Іраку знову стало мішенню для атак. За даними іракських служб безпеки, у ніч на 18 березня комплекс посольства в Багдаді був обстріляний щонайменше чотирма снарядами, серед яких були два ударні безпілотники. Один із боєприпасів розірвався безпосередньо поблизу території дипломатичного містечка, тоді як інші цілі були перехоплені системами протиповітряної оборони.

Нагадаємо, 17 березня у столиці Іраку розпочалося з масштабної атаки безпілотників, ціллю якої стали ключові об'єкти в укріпленій «Зеленій зоні» та на півдні країни.

Міністерство внутрішніх справ Іраку підтвердило влучання дрона в готель «Аль-Рашид», де зазвичай зупиняються іноземні дипломати та офіційні особи. За даними експертних груп, БпЛА врізався у верхню огорожу будівлі. Влада запевняє, що інцидент не призвів до людських жертв чи значних руйнувань.