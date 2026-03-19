На Близькому Сході не вщухають вибухи: що відомо про нові атаки

Аліна Самойленко
Ізраїль вперше атакував іранські військово-морські об’єкти в акваторії Каспійського моря

Військове протистояння на Близькому Сході вийшло на новий рівень після серії масованих ударів по стратегічних об'єктах у Перській затоці та несподіваної атаки в Каспійському морі. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Іранські сили завдали значних руйнувань промисловому місту Рас-Лаффан у Катарі, яке є ключовим центром переробки природного газу. У відповідь на ці дії та систематичні порушення суверенітету, офіційна Доха вдалася до радикальних дипломатичних кроків, оголосивши іранських військових та безпекових аташе персонами нон грата з вимогою покинути країну протягом доби.

Водночас Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) вперше за три тижні війни атакувала іранські військово-морські об’єкти в акваторії Каспійського моря. Ця операція, проведена на основі даних військової розвідки та флоту, стала першим випадком ударів по іранських активах у цьому закритому регіоні, який межує з кількома державами, зокрема з Росією. Раніше активність коаліції на чолі зі США зосереджувалася переважно на знищенні іранських кораблів у відкритих водах Оманської та Перської заток.

Також іранські балістичні ракети атакували цілі по всьому регіону, що супроводжувалося потужними вибухами навіть над столицею Саудівської Аравії. Системи ППО Ер-Ріяда працювали над перехопленням повітряних цілей у безпосередній близькості від місць проведення міжнародних дипломатичних зустрічей.

Нагадаємо, Центральне командування США підтвердило успішне застосування керованих боєприпасів великої потужності по укріплених іранських позиціях поблизу Ормузької протоки. Ударів було завдано 5000-фунтовими (приблизно 2300 кг) бомбами, спеціально розробленими для проникнення в цілі глибоко під землею. Головною ціллю стали іранські протикорабельні крилаті ракети, які базувалися в укріплених сховищах уздовж узбережжя та становили пряму загрозу для міжнародного судноплавства.

Як повідомлялося, міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив про загибель секретаря Ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані внаслідок ізраїльського авіаудару по території Ірану в ніч на 17 березня. За словами урядовця, Армія оборони Ізраїлю цілеспрямовано завдала удару по високопоставленому іранському чиновнику. ЦАХАЛ підтвердив проведення операції.

Крім того, Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію іранського міністра розвідки Есмаїла Хатіба. Хатіб, призначений на посаду міністра розвідки у 2021 році, був причетним до масових арештів і вбивств учасників протестів. Раніше Хатіб обіймав кілька ключових посад у Корпусі вартових ісламської революції і служив «важливим джерелом інформації».

