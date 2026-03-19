Кент: Розвідка не підтверджувала підготовку масштабної атаки Ірану на США

Раніше директор Національного центру боротьби з тероризмом Джо Кент звільнився через війну в Ірані

Колишній керівник антитерористичного напряму в адміністрації Трампа Джо Кент спростував заяви про підготовку Тегераном ударів, порівнянних із подіями 11 вересня чи Перл-Харбором. У своєму першому інтерв'ю після гучної відставки він наголосив, що Сполучені Штати не мали жодних розвідувальних даних про плани Ірану здійснити підступний напад на американські бази чи цивільні об'єкти на початку березня, передає «Главком».

За словами Кента, іранське керівництво зазвичай діє вкрай виважено, дотримуючись поетапної схеми ескалації, а не раптових ударів стратегічного масштабу.

Ці свідчення прямо суперечать офіційній позиції Білого дому, який неодноразово називав «неминучу ядерну загрозу» головною причиною для початку воєнної операції проти Ірану. Кент, який залишив посаду саме через принципові розбіжності щодо доцільності цієї війни, зазначив у розмові з Такером Карлсоном, що аргументи адміністрації про критичну небезпеку не базувалися на реальних звітах спецслужб.

Відставка високопосадовця та його публічні заяви посилили дискусію навколо виправданості бойових дій. Кент підкреслив, що відсутність конкретних даних про підготовку атак ставить під сумнів превентивний характер ударів США. Наразі офіційні представники адміністрації Трампа не надали додаткових доказів, які б могли заперечити твердження колишнього головного антитерориста країни щодо реального стану іранської загрози перед початком конфлікту.

Нагадаємо, очільник Національного контртерористичного центру США Джо Кент заявив, що йде у відставку. Він пояснив своє рішення тим, що «не може з чистою совістю підтримувати» військову операцію проти Ірану.

До слова, директор Національного центру боротьби з тероризмом Джо Кент перед відставкою зустрівся з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.