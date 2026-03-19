Трамп продовжує надавати суперечливі пояснення щодо цілей війни та втрачає підтримку у США

Політичний стиль Дональда Трампа, що базується на рішучості та ігноруванні традиційних інститутів, наразі проходить найсуворішу перевірку в умовах воєнного конфлікту з Тегераном. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Попри успішні операції минулого, як-от затримання Ніколаса Мадуро, нинішня війна в Ірані демонструє відсутність чіткої стратегії, притаманної президентам воєнного часу. Трамп уникає конкретики, покладаючись на власну інтуїцію, проте стикається з низкою криз, які ставлять під загрозу його політичне майбутнє.

Опір Ірану призвів до патової ситуації в Ормузькій протоці, через закриття якої стрімко зростають світові ціни на нафту. Це поглиблює економічну нестабільність та викликає невдоволення навіть серед найвідданіших прихильників президента. Ситуацію ускладнює дипломатична ізоляція: спроби Трампа залучити союзників до морської операції провалилися, оскільки країни відмовилися брати участь у війні, рішення про яку ухвалювалося без консультацій із ними.

Внутрішньополітична напруга досягла піку після гучної відставки Джо Кента, колишнього директора Національного антитерористичного центру та значущої фігури руху MAGA. У своєму листі Кент звинуватив адміністрацію у введенні в оману щодо легкості перемоги та відсутності реальної «безпосередньої загрози» з боку Ірану. Цей крок свідчить про розкол у консервативному таборі, де дедалі частіше лунають заклики до зміни курсу, щоб уникнути хаосу.

Попри заяви про руйнування ядерного та військового потенціалу Ірану, Трамп продовжує надавати суперечливі пояснення щодо цілей війни. Він то заявляє про перемогу, то натякає на необхідність наземної операції, не надаючи чіткого плану дій після завершення боїв. Поки іранський режим демонструє здатність до виживання навіть після втрати ключових фігур, як-от Алі Ларіджані, довіра до «містичної інтуїції» Трампа слабшає на тлі глобальних економічних та військових викликів.

Нагадаємо, аналіз публічних виступів Дональда Трампа щодо війни з Іраном вказує на значну суперечливість його заяв та ймовірний брак обізнаності в деталях військової кампанії. Останні події продемонстрували, що президент США схильний покладатися на власну інтуїцію, ігноруючи дані розвідки та поради фахівців.

Як відомо, попри нещодавні заяви Дональда Трампа про фактичне завершення війни з Іраном, президент США активізував дипломатичний тиск на міжнародних партнерів. Трамп закликав Велику Британію, країни НАТО та Китай направити свої військово-морські сили до Ормузької протоки, щоб відновити свободу судноплавства. Трамп підкреслив, що Європа та КНР більше залежать від нафти з Перської затоки, ніж Сполучені Штати, і натякнув, що відсутність допомоги може негативно вплинути на майбутнє НАТО та заплановані переговори з Сі Цзіньпіном.