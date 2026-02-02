Головна Світ Політика
WSJ: США готуються до можливих ударів з боку Ірану, посилюючи ППО на Близькому Сході

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
WSJ: США готуються до можливих ударів з боку Ірану, посилюючи ППО на Близькому Сході
Американські посадовці визнають, що навіть обмежені удари по Ірану можуть спровокувати масштабну відповідь
фото з відкритих джерел

США розміщують додаткові системи на базах у Йорданії, Кувейті, Бахрейні, Саудівській Аравії та Катарі

США посилюють систему протиповітряної оборони на Близькому Сході, готуючись до можливих ударів у відповідь з боку Ірану. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на американських посадовців, пише «Главком».

До регіону вже прибула авіаносна ударна група на чолі з USS Abraham Lincoln, а винищувачі F-35 і F-15E переміщують ближче до потенційної зони бойових дій. Водночас у Вашингтоні наголошують, що рішення про удари по Ірану поки не ухвалене, і конфлікт не вважають неминучим.

Основний акцент Пентагон робить на обороні. США розгортають додаткові батареї систем THAAD і Patriot для захисту американських військ, Ізраїлю та арабських союзників у разі іранської відповіді. Ці системи розміщують на базах у Йорданії, Кувейті, Бахрейні, Саудівській Аравії та Катарі.

У регіоні також уже перебувають американські есмінці з можливостями протиракетної оборони, здатні перехоплювати балістичні ракети та дрони. Частина кораблів патрулює поблизу Ормузької протоки, Аравійського моря, Червоного моря та східного Середземномор’я.

Американські посадовці визнають, що навіть обмежені удари по Ірану можуть спровокувати масштабну відповідь. У такому разі Тегеран може застосувати балістичні ракети, дрони, а також задіяти союзні угруповання в Іраку, Сирії та Ємені, що створить загрозу для баз, судноплавства й цивільної інфраструктури.

Раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп доручив своїй команді розробити варіанти швидкої та рішучої військової операції проти Ірану, яка не призвела б до затяжної війни на Близькому Сході. 

До слова, міністр оборони США Піт Гегсет повідомив, що американські військові готові виконати будь-яке рішення президента Дональда Трампа щодо Ірану з метою недопущення отримання Тегераном ядерної зброї.

