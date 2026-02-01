Головна Світ Політика
Іран таємно відновлює ядерні об'єкти після ударів: супутникові знімки

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
Іран таємно відновлює ядерні об'єкти після ударів: супутникові знімки
Супутниковий знімок показує будівлю (у центрі) на іранському об'єкті збагачення урану в Натанзі, яка була пошкоджена внаслідок атаки США, станом на 3 грудня 2025 року
фото: Planet Labs PBC/AP

На двох ключових об'єктах у Натанзі та Ісфагані знову з’явилися дахи над будівлями, які до того зазнали значних руйнувань

Іран почав відновлювати ядерні об’єкти після ударів США та Ізраїлю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Telegraph.

На супутникових знімках американської компанії Planet Labs PBC, оприлюднених наприкінці січня, видно, що Іран почав відновлювальні роботи на ядерних об'єктах, пошкоджених під час 12-денної війни з Ізраїлем. На двох ключових об'єктах – у Натанзі та Ісфагані – знову з’явилися дахи над будівлями, які до того зазнали значних руйнувань.

Це перша зафіксована активність на цих майданчиках з моменту завершення бойових дій у червні, що може свідчити про перехід Ірану від оцінки збитків до практичних дій. Експерти з ядерної безпеки припускають, що відновлення конструкцій може бути прикриттям для робіт усередині об'єктів. Зокрема, йдеться про можливі спроби іранських фахівців знайти і зберегти обладнання, компоненти або ядерні матеріали, які могли витримати бомбардування.

Аналітики звернули особиву увагу на об'єкт у Натанзі, одному з головних центрів іранської програми зі збагачення урану. Саме там раніше розташовувався пілотний завод зі збагачення палива, який вважався ключовим елементом потенційного військового ядерного циклу. Відновлення будь-якої інфраструктури на цьому майданчику одразу викликає занепокоєння у Вашингтона та союзників США.

Супутниковий знімок показує відновлену будівлю (у центрі) на іранському об'єкті збагачення урану в Натанзі, станом на 28 січня 2026 року
Супутниковий знімок показує відновлену будівлю (у центрі) на іранському об'єкті збагачення урану в Натанзі, станом на 28 січня 2026 року
фото: Planet Labs PBC/AP

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп доручив своїй команді розробити варіанти швидкої та рішучої військової операції проти Ірану, яка не призвела б до затяжної війни на Близькому Сході. 

Як повідомлялося, на тлі стрімкого загострення напруженості на Близькому Сході Туреччина робить рішучий крок до ролі миротворця регіону. 30 січня 2026 року президент Реджеп Тайїп Ердоган у телефонній розмові з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном офіційно запропонував стати посередником у діалозі між Тегераном та Вашингтоном.

До слова, міністр оборони США Піт Гегсет повідомив, що американські військові готові виконати будь-яке рішення президента Дональда Трампа щодо Ірану з метою недопущення отримання Тегераном ядерної зброї.

Крім того, Трамп попередив Іран: або вони домовляться про ядерну угоду, або Америка нанесе по них сильніші військові удари, ніж торік у червні. Тоді міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що іранські збройні сили готові негайно та потужно відповісти на будь-яку агресію з боку Сполучених Штатів. 

Згодом стало відомо, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї фактично відхилив пропозицію Дональда Трампа, яка передбачає поступове припинення збагачення урану, заявивши, що вона порушує принципи незалежності Ірану.

