Пісторіус заявив про помилки Трампа у переговорах із Путіним – Bloomberg

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Глава міноборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що США послали хибні сигнали Путіну
фото з відкритих джерел

Міністр оборони Німеччини розкритикував сигнали США щодо припинення вогню та виключення теми НАТО з переговорів

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що президент США Дональд Трамп допустив прорахунки у своїй стратегії щодо Володимира Путіна та мирних переговорів про завершення війни проти України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання Bloomberg.

За словами Пісторіуса, дії американського президента подали неправильні сигнали Москві та могли вплинути на перебіг війни. «На жаль, американський президент вплинув на перебіг війни і на самовпевненість Путіна, коли розстелив перед ним червону доріжку і вітав його як друга на Алясці, одночасно повністю згорнувши військову підтримку України», – заявив німецький міністр.

Він також розкритикував підхід до переговорів щодо України, зазначивши, що виключення питання членства в НАТО стало тактичною помилкою. «Американський президент, на жаль і без необхідності, дуже рано прибрав питання членства в НАТО з порядку денного. Це був би один із пунктів, який можна було використати для переговорів з інших питань», – сказав Пісторіус.

Окремо глава Міноборони Німеччини наголосив, що Берлін продовжить військову та фінансову підтримку Києва. «На полі бою майже немає значущих зрушень. Але куди гірше те, що, поки Путін робить вигляд, що веде переговори, триває війна терору проти українських мирних жителів. Тому так важливо, щоб ми не послаблювали нашу підтримку України. І якщо подивитися на стан російської економіки, зараз якраз дуже вдалий час продовжувати обраний курс», – зазначив він.

До слова, у легендарному Berlin Story Bunker відкрився Музей України. Це єдина експозиція у світі за межами нашої держави, яка демонструє фізичну жорстокість цієї війни через арсенал справжніх російських безпілотників зразка 2025 року та понівечену техніку. Організатори наголошують: це не академічне дослідження, а спроба перенести руйнівну енергію російської агресії безпосередньо до серця Європи.

