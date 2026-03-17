Зеленський зробив заяву про переговори з прем’єром Ізраїлю

Єгор Голівець
Зеленський заявив про діалог з Ізраїлем на тлі війни
фото: Office of the Ukranian President Volodymyr Zelensky

Президент натякнув на взаємний інтерес у співпраці між Києвом і Тель-Авівом

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність до переговорів із прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху та наголосив, що Україна вже ділиться досвідом протидії іранським дронам з країнами Близького Сходу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Jerusalem Post.

За словами президента, Іран постачав Росії дрони «шахед», а Москва у відповідь допомагала Тегерану вдосконалювати та адаптувати ці технології.

Зеленський зазначив, що Україна з самого початку попереджала про небезпеку застосування цих безпілотників проти цивільного населення та намагалася зупинити передачу дронів, безпосередньо звертаючись до іранської сторони.

Однак, за словами глави держави, представники Тегерана заперечували свою участь у масштабному постачанні. «Вони сказали: «Добре... ми тут не союзники. Ми продали росіянам частину «шахедів», і там буде 1200 або 1300, і це все. Але це було неправдою. Звичайно, вони збрехали», – заявив Зеленський.

Президент наголосив, що Росія згодом налагодила власне виробництво безпілотників, зокрема створюючи дешевші аналоги. Відповідаючи на запитання про можливу передачу технологій Ірану, Зеленський сказав: «Так, я впевнений».

Глава держави також повідомив, що Україна вже допомагає іншим країнам протистояти подібним загрозам. «Зараз три групи вже там. Тепер країнам вирішувати, як використовувати наш досвід», – зазначив президент.

За його словами, українські фахівці були направлені для оцінки систем протиповітряної оборони. «Вони звернулися до нас по експертну допомогу з питань протиповітряної оборони. Протиповітряна оборона, а не нападу», – підкреслив Зеленський.

Президент також пов’язав поширення дронів із недостатнім міжнародним тиском на Росію. «Шкода. Ми не бачимо у світі сили, яка дійсно може зупинити Путіна», – сказав він.

Окремо Зеленський прокоментував можливість переговорів із прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху. «У нього є те, що мені потрібно, і у мене є те, що йому потрібно. Тому я готовий до цього діалогу».

Нагадаємо, що президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати та Ізраїль мають однакові військові цілі у війні з Іраном, хоча він визнав, що моментами їхні цілі різняться.

Кім Чен Ин відвідав музей, присвячений солдатам, що воюють за Росію
Зеленський зробив заяву про переговори з прем'єром Ізраїлю
Axios: Іран та США провели приховані переговори
Адміністрація Трампа посилила тиск на ЗМІ через висвітлення війни в Ірані
Колишні президенти США заперечують слова Трампа про підтримку війни
Вибухи на Близькому Сході, нові заяви Трампа: головне за ніч
