Кім Чен Ин відвідав музей, присвячений солдатам, що воюють за Росію

Кім Чен Ин цинічно назвав будівництво «благородною справою»

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин оглянув меморіальний музей, який будують на честь північнокорейських військових, відправлених на підтримку Росії у війні проти України. Очікується, що музей відкриють уже наступного місяця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Korea Times.

Напередодні Кім Чен Ин «надав на місці вказівки щодо будівництва меморіального музею бойових подвигів у закордонних військових операціях». наразі будівництво завершено на 93%. За словами лідера Північної Кореї, музей буде «відкрито з нагоди першої річниці визволення Курська».

фото: Yonhap

Північна Корея оголосила про відбиття Курська Росією 27 квітня минулого року.

Кім Чен Ин цинічно назвав будівництво «благородною справою, покликаною назавжди закарбувати в історії незрівнянну хоробрість та масовий героїзм, проявлені нашими солдатами під час військових операцій за кордоном».

Нагадаємо, близько 6 тис. північнокорейських військовослужбовців, які воювали на боці Москви, загинули або дістали поранення у війні проти України. За даними Національної розвідувальної служби Південної Кореї, наразі на Курщині перебуває близько 11 тис. північнокорейських солдатів. З них 10 тис. – звичайні війська і 1 тис. – інженерні.

До слова, у Північній Кореї під час військового параду вивели солдатів, які, за повідомленнями, воювали в Курській області на боці Росії проти України. В українському Міністерстві закордонних справ заявили, що тисячі військових КНДР загинули в цій війні.

Раніше лідер КНДР Кім Чен Ин у столиці країни Пхеньян відкрив нову вулицю, присвячену військовим, які загинули під час війни Росії проти України.