Колишні президенти США заперечують слова Трампа про підтримку війни

Аліна Самойленко
фото: Getty Images

Трамп розповів, що спілкувався з одним із експрезидентів США, який схвалив його дії в Ірані, але представники кошиніх лідерів не підтвердили цю інформацію

Дональд Трамп заявив, що нещодавно спілкувався з одним із колишніх президентів США, який нібито схвалив його дії та висловив жаль, що сам не наважився на подібні кроки. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Попри запитання журналістів, Трамп відмовився назвати ім'я співрозмовника, хоча заперечив, що це був Джордж Буш-молодший. Наразі серед живих попередників Трампа залишаються Білл Клінтон, Джордж Буш-молодший, Барак Обама та Джо Байден.

Помічники всіх чотирьох колишніх лідерів оперативно спростували цю заяву. Речник Білла Клінтона повідомив, що жодних розмов із Трампом не було, а представники Обами, Буша та Байдена також підтвердили відсутність будь-яких записів про спілкування з чинним президентом. Цей інцидент стався на сімнадцятий день операції «Епічна лють», коли Білий дім намагається консолідувати міжнародну підтримку для захисту Ормузької протоки.

Попри відсутність підтверджень від колишніх президентів, деякі інші політики висловили підтримку діям Трампа. Наприклад, колишній губернатор Флориди Джеб Буш назвав операцію в Ірані «благородною справою». Тим часом сам Трамп продовжує посилатися на слова анонімних лідерів, стверджуючи, що його стратегія є правильною, хоча вона вже призвела до загибелі 13 американських військовослужбовців та значного зростання цін на нафту.

Як відомо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп попередив, що НАТО зіткнеться з «дуже поганим» майбутнім, якщо союзники США не допоможуть у забезпеченні безпеки Ормузької протоки. 

«Цілком доречно, щоб люди, які є бенефіціарами протоки, допомогли переконатися, що там нічого поганого не станеться», – сказав Трамп.

Читайте також

Служба продовжує нав'язувати Росії війну глибокого тилу
Україна блокує ключові нафтові вузли РФ і зменшує можливість заробити на високих цінах
13 березня, 16:09
Попередні великі поставки озброєнь Тайваню вже були схвалені США в грудні 2025 року на суму понад $11 млрд.
WSJ: Поставки американської зброї Тайваню під загрозою через позицію Пекіна
19 лютого, 00:43
Американські винищувачі ідентифікували російський літак А-50 біля Аляски
США та Канада відстежили п’ять російських літаків біля Аляски
20 лютого, 16:08
Банер з написом «Перемога буде за нами» висить на фасаді посольства Росії в Сеулі
Посольство РФ у Південній Кореї вивісило 15-метровий банер на підтримку війни
23 лютого, 01:27
Міністр закордонних справ Ізраїлю офіційно звернувся до Організації Об'єднаних Націй після смерті лідера Ісламської революції
Іран попередив ООН про «жахливі наслідки» для світу через удари США та Ізраїлю
2 березня, 15:25
Елла Лібанова вважає, що оборонний комплекс стане головним драйвером повоєнної економіки
Елла Лібанова: «Після війни буде шалений попит на український оборонний комплекс»
6 березня, 15:02
Віткофф анонсував додатковий прогрес уже найближчими тижнями
Спецпосланець Трампа побачив позитивну динаміку у перемовинах України та Росії
6 березня, 16:42
Поставку обладнання замовник очікує до 31 липня 2026 року
Понад 5 тис. комплектів відеокамер для військових. Міноборони оголосило велику закупівлю
7 березня, 08:30
Посол України у США Ольга Стефанішина
Україна запропонувала країнам Затоки план боротьби з шахедами – Стефанішина
10 березня, 10:48

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 17 березня
Сьогодні, 05:59
Іран відновив інтригу щодо участі в Чемпіонаті світу
Вчора, 17:24
Збірна України оголосила склад на Швецію з трьома дебютантами
Вчора, 14:25
В Україні без опадів: погода на 16 березня
Вчора, 05:59
В Україні сонячно та тепло: прогноз погоди на 14 березня
14 березня, 06:00
«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Оболонню» в дербі Києва
13 березня, 19:59

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
