Колишні президенти США заперечують слова Трампа про підтримку війни

Дональд Трамп заявив, що нещодавно спілкувався з одним із колишніх президентів США, який нібито схвалив його дії та висловив жаль, що сам не наважився на подібні кроки. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Попри запитання журналістів, Трамп відмовився назвати ім'я співрозмовника, хоча заперечив, що це був Джордж Буш-молодший. Наразі серед живих попередників Трампа залишаються Білл Клінтон, Джордж Буш-молодший, Барак Обама та Джо Байден.

Помічники всіх чотирьох колишніх лідерів оперативно спростували цю заяву. Речник Білла Клінтона повідомив, що жодних розмов із Трампом не було, а представники Обами, Буша та Байдена також підтвердили відсутність будь-яких записів про спілкування з чинним президентом. Цей інцидент стався на сімнадцятий день операції «Епічна лють», коли Білий дім намагається консолідувати міжнародну підтримку для захисту Ормузької протоки.

Попри відсутність підтверджень від колишніх президентів, деякі інші політики висловили підтримку діям Трампа. Наприклад, колишній губернатор Флориди Джеб Буш назвав операцію в Ірані «благородною справою». Тим часом сам Трамп продовжує посилатися на слова анонімних лідерів, стверджуючи, що його стратегія є правильною, хоча вона вже призвела до загибелі 13 американських військовослужбовців та значного зростання цін на нафту.

Як відомо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп попередив, що НАТО зіткнеться з «дуже поганим» майбутнім, якщо союзники США не допоможуть у забезпеченні безпеки Ормузької протоки.

«Цілком доречно, щоб люди, які є бенефіціарами протоки, допомогли переконатися, що там нічого поганого не станеться», – сказав Трамп.