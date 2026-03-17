Axios: Іран та США провели приховані переговори

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Axios: Іран та США провели приховані переговори
Американський чиновник наголосив, що ініціатива щодо спілкування виходила від Арагчі
фото: АА

Іранський дипломат надсилав Віткоффу повідомлення

Останніми днями між спецпосланцем США Стівом Віткоффом та міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі нібито було відновлено прямий контакт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Axios.

За словами джерела, саме іранський дипломат надсилав Віткоффу повідомлення. Американський чиновник наголосив, що ініціатива щодо спілкування виходила від Арагчі.

Водночас іранський міністр після появи цієї інформації спростував її. У соцмережі X він заявив, що останній контакт із Віткоффом відбувся ще до «незаконного військового нападу» США на Іран.

У відповідь представник американської сторони заявив, що така заява іранського міністра не відповідає дійсності.

Також повідомлялося, що іранські посадовці намагаються відновити дипломатичні канали з Білим домом, звертаючись безпосередньо до спецпосланця президента з питань Близького Сходу Стіва Віткоффа. Попри ці спроби, Дональд Трамп розпорядився призупинити будь-які перемовини, заявивши про намір продовжувати військову операцію «Епічна лють» без перерв.

Як повідомлялося, союзники Сполучених Штатів очікують, що конфлікт на Близькому Сході, пов’язаний із військовою операцією США та Ізраїлю проти Ірану, може затягнутися на кілька місяців і завершитися не раніше вересня. За даними видання, радники та помічники президента США Дональда Трампа вважають, що інтенсивна фаза військової операції може завершитися вже на початку квітня.

