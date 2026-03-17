Вибухи на Близькому Сході, нові заяви Трампа: головне за ніч

glavcom.ua
Аліна Самойленко
Дайджест новин у ніч на 17 березня 2026 року

Президент США Дональд Трамп заявив, що Куба може перейти під контроль США, у Львові вибухнув автобус, безпілотники атакували ОАЕ та Ірак.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 17 березня:

Трамп заявив, що США можуть встановити контроль над Кубою

Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає варіант переходу Куби під контроль Сполучених Штатів. Під час виступу у Білому домі він зазначив, що Вашингтон володіє достатніми важелями впливу, щоб змінити політичну ситуацію на острові.

Коментуючи кризову ситуацію на Кубі, американський лідер висловив впевненість, що встановлення контролю над цією територією стало б значущою подією. Трамп наголосив на наявності широкого спектра інструментів для реалізації своїх планів.

У Львові вибухнув автобус

У Львові на Галицькому перехресті на вулиці Хмельницького пролунав потужний вибух. За інформацією міського голови Андрія Садового, на території однієї зі стоянок сталося загоряння автобуса.

Очевидці повідомляють, що бачили яскравий спалах, після чого пролунали два вибухи. Силу вибухової хвилі та заграву від пожежі бачили навіть у віддалених районах міста. За попередніми даними, транспортний засіб тривалий час не експлуатувався та автобус був фактично закинутим.

Трамп відклав візит до Китаю

Президент США Дональд Трамп припустив, що його візит до Китаю цього місяця для зустрічі з Сі Цзіньпіном може бути відкладений приблизно на місяць.

Президент сказав журналістам у Білому домі, що США тримають діалог з Китаєм, але через війну з Іраном він хоче бути на робочому місці. 

Безпілотники атакували ОАЕ

Влада Абу-Дабі призупинила роботу одного з найбільших у світі газових родовищ Шах після атаки безпілотника, що спричинила пожежу на об'єкті. 

Державна компанія ADNOC підтвердила, що наразі вогонь локалізовано, а постраждалих немає, проте видобуток газу потужністю 1,28 млрд кубічних футів на день тимчасово припинено для оцінки пошкоджень. Цей інцидент став черговим ударом по енергетичній безпеці регіону, оскільки родовище забезпечує до 15% внутрішніх потреб Еміратів у газі.

Іранські БпЛА вдарили по Іраку

17 березня у столиці Іраку розпочалося з масштабної атаки безпілотників, ціллю якої стали ключові об'єкти в укріпленій «Зеленій зоні» та на півдні країни.

Міністерство внутрішніх справ Іраку підтвердило влучання дрона в готель «Аль-Рашид», де зазвичай зупиняються іноземні дипломати та офіційні особи. За даними експертних груп, БпЛА врізався у верхню огорожу будівлі. Влада запевняє, що інцидент не призвів до людських жертв чи значних руйнувань.

