У центрі Берліна відкрився унікальний Музей України (фото)

Це єдиний музей у світі за межами України, який так безпосередньо зображує фізичну реальність цієї війни

Центральним об’єктом виставки є повністю зруйнований евакуаційний фургон Херсонського добровольчого загону

24 лютого 2026 року, у четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії, у легендарному Berlin Story Bunker відкрився Музей України. Це єдина експозиція у світі за межами нашої держави, яка демонструє фізичну жорстокість цієї війни через арсенал справжніх російських безпілотників зразка 2025 року та понівечену техніку. Організатори наголошують: це не академічне дослідження, а спроба перенести руйнівну енергію російської агресії безпосередньо до серця Європи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Berlin Story bunker.

Музей презентує новітні зразки російського озброєння, захоплені українськими військовими протягом 2025 року. Серед них:

Прототип «Франкенштейна»: кустарний дрон, оснащений лазерним далекоміром та штучним інтелектом, здатний автономно полювати на людей.

Оптичний дрон (модель жовтня 2025 року): апарат, що не використовує радіосигнали для керування, а отже, є несприйнятливим до систем РЕБ.

Арсенал SuperCam: безпілотники з розмахом крил 3,5 метра, що зависають над експозицією, створюючи атмосферу постійної загрози.

фото: Ганна Маляр

Центральним об’єктом виставки є повністю зруйнований евакуаційний фургон Херсонського добровольчого загону. 12 квітня 2025 року російський дрон вистежив та атакував цей цивільний автомобіль. Пасажир загинув на місці, а водій, Олег Дегусаров, отримав важкі травми.

Відвідувачі зможуть побачити не лише понівечене авто, а й відео самої атаки, зняте російським пілотом (перехоплене українськими спецслужбами), та селфі вцілілого Олега, зроблене у момент загибелі його друга.

фото: Ганна Маляр

Одним із найбільш шокуючих елементів музею є активний FPV-дрон. Кожен відвідувач зможе побачити себе на моніторі в перехресті прицілу ворожого безпілотника. Це жахливий досвід, з яким щодня стикаються мільйони українців, і тепер його зможуть відчути берлінці та гості німецької столиці.

фото: Ганна Маляр

Ексзаступниця міністра оборони України Ганна Маляр під час пресконференції перед відкриттям зауважила: «Сьогодні у Берліні відкривається перший у світі закордонний музей російсько-української війни Ukraine museum. Щаслива бути дотичною до його створення. Він невипадково розташований у Berlin Story Bunker – музеї про Гітлера. Бо паралелі очевидні і у цьому наш меседж. Путін – це Гітлер з ядерною кнопкою».

фото: Berlin Story bunker

Організатори Енно Ленце та Віланд Гібель нагадують, що раніше вони вже розміщували знищений російський танк перед посольством РФ у Берліні, демонструючи спротив варварству.

Нагадаємо, на четверті роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну до Києва прибуло чимало європейських лідерів. Зокрема, вони візьмуть участь у засіданні «коаліції охочих» саміті «Україна – країни Північної Європи та Балтії».