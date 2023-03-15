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Відновлення України: Польща та Південна Корея зробили заяву

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Відновлення України: Польща та Південна Корея зробили заяву

Дипломати обговорили співпрацю двох країн у сфері оборони та ядерної енергетики

Міністр закордонних справ Польщі та Південної Кореї Збігнєв Рау та Пак Джин домовилися про активну участь у повоєнному відновленні України. Про це пише Yonhap.

«Глави МЗС під час переговорів заявили про необхідність досягнення миру в Україні в максимально короткі терміни, а також домовилися активно співпрацювати для реконструкції та відновлення України у майбутньому», – йдеться у повідомленні.

Крім того, високопоставлені дипломати під час зустрічі у Сеулі обговорили співпрацю двох країн у сфері оборони та ядерної енергетики.

Міністри закордонних справ також високо оцінили досягнення у двосторонньому оборонному співробітництві та домовилися продовжувати зусилля щодо здійснення наступних заходів.

Раніше повідомлялося, що Польща, ймовірно, передасть Україні модернізовані винищувачі радянського зразка МіГ-29 протягом щонайбільше півтора місяця.

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Теги: Польща Південна Корея

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