Відновлення України: Польща та Південна Корея зробили заяву

Дипломати обговорили співпрацю двох країн у сфері оборони та ядерної енергетики

Міністр закордонних справ Польщі та Південної Кореї Збігнєв Рау та Пак Джин домовилися про активну участь у повоєнному відновленні України. Про це пише Yonhap.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Глави МЗС під час переговорів заявили про необхідність досягнення миру в Україні в максимально короткі терміни, а також домовилися активно співпрацювати для реконструкції та відновлення України у майбутньому», – йдеться у повідомленні.

Крім того, високопоставлені дипломати під час зустрічі у Сеулі обговорили співпрацю двох країн у сфері оборони та ядерної енергетики.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Міністри закордонних справ також високо оцінили досягнення у двосторонньому оборонному співробітництві та домовилися продовжувати зусилля щодо здійснення наступних заходів.

Раніше повідомлялося, що Польща, ймовірно, передасть Україні модернізовані винищувачі радянського зразка МіГ-29 протягом щонайбільше півтора місяця.

.



