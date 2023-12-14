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Повітряні сили повідомили про збиті цілі над столицею

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Повітряні сили повідомили про збиті цілі над столицею
фото ілюстративне

ППО збило аеробалістичну ракету

Сьогодні, під час чергової атаки РФ по Україні сили ППО збили над Києвом ракету  «Кинджал». Про це повідомив речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі «Київ 24» .

«ППО Києва сьогодні збило одну аеробалістичну ракету Х-47М «Кинджал», – зазначив Ігнат.

Сьогодні, 14 грудня,  у Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Моніторингові телеграм-канали повідомляють про цілі на столицю. 

Нагадаємо, в Україні була оголошена повітряна тривога чотири рази протягом дня.

Триває 659-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 120 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по п’ятьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також склад боєприпасів противника.

Теги: Київ авіація ракета тривога Юрій Ігнат

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