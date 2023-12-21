На Херсонщині українські воїни змусили окупантів відступити – Генштаб

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 21 грудня

Триває 666-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 99 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 21 грудня.

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Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

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На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 16 атак ворога в районах Синьківки, східніше Петропавлівки та Іванівки, де противник намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 13 атак окупантів поблизу Білогорівки Луганської області та східніше Тернів, Спірного Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили сім атак противника біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Сили оборони відбили 14 атак противника в районах Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Авдіївки, та ще 22 атаки біля Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

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На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито десять атак.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили шість атак противника західніше Вербового та південніше Роботиного Запорізької області.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку українські воїни продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на невдачі, ворог не відмовився від наміру вибити наші підрозділи із займаних позицій та здійснив понад 30 безуспішних штурмових дій. Отримав гідну відсіч та із втратами відступив. Наші захисники ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневе ураження по тилах противника.

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Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 16 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по зенітно-ракетному комплексу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено керовану ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та шість артилерійських засобах противника.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), українські військові контратакували в районі Авдіївки та продовжують утримувати позиції на східному (лівому) березі Дніпра в Херсонській області.

Як повідомлялося, у ніч на 21 грудня російські окупанти атакували ударними БпЛА типу Shahed. Усього зафіксовано пуски 35 дронів, які атакували хвилями в період з 20:00 20 грудня по 03:30 21 грудня.