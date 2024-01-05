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США скликають Радбез ООН через постачання північнокорейських ракет Росії

Діана Гасюк
glavcom.ua
США скликають Радбез ООН через постачання північнокорейських ракет Росії
фото з відкритих джерел

США вважають, що Росія використовує додаткові ракети з КНДР, щоб знищити більше громадянської інфраструктури України

10 січня члени Ради Безпеки ООН зберуться для обговорення постачання КНДР Росії балістичних ракет, які використовуються у війні проти України. Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця у Twitter (X).

США отримали нову інформацію про те, що Росія одержує зброю від третіх країн, у тому числі від КНДР. Ця зброя використовується Росією для знищення громадянської інфраструктури України та вбивства мирних людей.

«США вважають, що Росія використовує додаткові ракети з КНДР, щоб знищити більше громадянської інфраструктури України та вбити українських мирних жителів», – повідомив Кислиця.

За словами Кислиці, російські війська запускали ракети з КНДР по Україні під час ракетних атак 30 грудня і 2 січня.

Як повідомлялося, Росія придбала у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використали для ударів по Україні. Північна Корея могла передати Російській Федерації кілька десятків балістичних ракет для ударів по Україні.

США готують додаткові санкції проти осіб, які причетні до до передання Росії військової допомоги з Північної Кореї та Ірану – зокрема балістичних ракет.

Теги: балістичні ракети Радбез ООН Північна Корея санкції зброя росія

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