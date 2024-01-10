Постпред Південної Кореї пояснив, навіщо КНДР передає балістичні ракети Росії

За словами дипломата, Південна Корея рішуче засуджує постачання КНДР балістичних ракет до РФ

Балістичні ракети малої дальності, які КНДР передала Росії, вже запускали по Україні в грудні та січні

Північна Корея за допомогою передачі балістичних ракет Росії намагається використати Україну як полігон для своїх ракет, які здатні нести ядерний заряд. Про це заявив постійний представник Південної Кореї в ООН Хван Чжун Кук, повідомляє Sky News.

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Постійний представник Південної Кореї в ООН нагадав, що балістичні ракети малої дальності, які КНДР передала Росії, вже запускали по Україні в грудні та січні.

За словами дипломата, Південна Корея рішуче засуджує подібні постачання та атаки.

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«Експортуючи ракети до Росії, Північна Корея використовує Україну як випробувальний полігон для своїх ракет, які здатні нести ядерний заряд... Це безцеремонна зневага до територіальної цілісності України», – додав він.

Нагадаємо, лідери 47 держав засудили постачання північнокорейських ракет до Росії та їх використання проти населення України.

Зокрема, Сполучені Штати мають докази того, що російські сили впродовж останніх днів продовжували запускати по мирних містах України балістичні ракети виробництва Північної Кореї.

До слова, Словаччина не захотіла підписувати декларацію, яка містить засудження постачання північнокорейських ракет до Росії. Влада виправдовується «відсутністю доказів».