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Північна Корея може продати Росії нові ракети

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Північна Корея може продати Росії нові ракети
Кім Чен Ин відвідав завод із виробництва боєприпасів, де, ймовірно, проінспектував балістичні ракети малої дальності
фото: Yonhap

Нещодавній візит лідера КНДР на завод із виробництва боєприпасів може бути пов’язаний із постачанням зброї до Росії

КНДР може продати Росії нові типи ракет і провести подальші випробування зброї для ескалації напруженості перед виборами у Південній Кореї і США. Про це розповів міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік агентству Yonhap.

Шин нагадав про візит північнокорейського лідера Кім Чен Ина цього тижня на завод із виробництва боєприпасів, де він, ймовірно, проінспектував нещодавно розроблені балістичні ракети малої дальності, здатні нести тактичну ядерну зброю.

За словами міністра оборони Південної Кореї, принаймні частина з цих ракет може бути продана Росії.

До того ж, КНДР може провести випробування твердопаливних балістичних ракет середньої дальності (БРСД) вже у січні та запустити ракету дальнього радіусу дії під нормальним кутом для ескалації напруженості напередодні ключових виборів у Південній Кореї і Сполучених Штатах.

Нагадаємо, Північна Корея за допомогою передачі балістичних ракет Росії намагається використати Україну як полігон для своїх ракет, які здатні нести ядерний заряд.

Як повідомлялося, лідери 47 держав засудили постачання північнокорейських ракет до Росії та їх використання проти населення України.

Зокрема, Сполучені Штати мають докази того, що російські сили впродовж останніх днів продовжували запускати по мирних містах України балістичні ракети виробництва Північної Кореї.

Раніше координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія придбала у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використали для ударів по Україні.

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Теги: росія Північна Корея балістичні ракети

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