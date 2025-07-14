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Північна Корея значно покращила свої спроможності завдяки війні в Україні – The Times

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Північна Корея значно покращила свої спроможності завдяки війні в Україні – The Times
Щонайменше 9,5 тис. північнокорейських солдатів були залучені у бойових діях у Курській області
фото: KCNA

Співпраця з Росією надала Північній Кореї широкі можливості для модернізації своїх збройних сил

Північна Корея значно поліпшила можливості своєї армії після шести місяців бойових дій в Україні. Згідно з оцінкою української розвідки, північнокорейська армія вдосконалила точність своїх балістичних ракет, розробила можливості ведення війни за допомогою дронів і прискорила виробництво сучасної зброї за допомогою провідних російських вчених. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times.

«Співпраця з Росією надала Північній Кореї широкі можливості для модернізації своїх збройних сил, зокрема, дала змогу підрозділам Корейської народної армії отримати реальний досвід ведення сучасної війни, розвинути потенціал у сфері ядерних ракет, налагодити виробництво сучасних систем озброєнь, зміцнити свої військово-морські сили та розширити можливості зі збору розвідувальної інформації», – повідомило Головне управління розвідки.

Зазначається, що армія КНДР є «серйознішою загрозою для Південної Кореї і дислокованих там американських військ, ніж будь-коли раніше». «Досить імовірно, що в майбутньому готовність КНДР застосовувати військову силу у своїй зовнішній політиці зростатиме. Цьому сприяє відсутність рішучої реакції з боку США та їхніх європейських і азіатських союзників на участь військ КНДР в Україні, а також приєднання Північної Кореї до ширшої стратегії Росії та Китаю, спрямованої на глобальне перенапруження можливостей США», – підкреслюють у розвідці.

Щонайменше 9,5 тис. північнокорейських солдатів із чотирьох бригад були залучені у війні в Курській області Росії. Усі солдати є північнокорейськими спецпризначенцями з військової розвідки або 11-го штурмового корпусу. Згідно з розвідувальним звітом, хоча під час війни було вбито або поранено близько 4 тис. північнокорейських солдатів, але вони швидко навчалися і тепер краще маскуються від атак дронів і навчилися використовувати свої власні дрони для поліпшення огляду на полі бою.

Зазначається, що Росія також допомагає в розробці та виробництві північнокорейських балістичних ракет KN-23 з ядерним потенціалом. Коли ці ракети вперше були запущені по Україні, вони промахнулися повз цілі на понад десяток кілометрів, але тепер вони практично не відрізняються від російських балістичних ракет за дальністю і точністю, сказав офіцер Повітряних сил. Він зазначив, що на ці ракети почали встановлювати російські системи наведення для підвищення точності.

«Перші запуски KN-23 промахнулися на 15 км. Потім вони почали їх допрацьовувати. Вони встановили там російську систему наведення, систему позиціонування, аналогічну тій, що встановлена на «Іскандерах». Після цього їхня точність стала становити сотні метрів відхилення. Вони ще не «Іскандери», але вже близькі до них. Якби я був південнокорейцем, я б довго і ретельно про це подумав», – каже він.

Нагадаємо, Північна Корея продовжує активно постачати Росії артилерійські снаряди для підтримки війни проти України. За даними військових розвідувальних служб Південної Кореї, КНДР передала РФ понад 12 млн пострілів калібру 152 мм.

До слова, очільник Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров, який прибув до Північної Кореї в рамках офіційного візиту, натякнув на можливу участь військ цієї країни у подальших бойових діях у війні проти України.

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Теги: Північна Корея ГУР

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