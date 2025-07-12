Лавров зробив несподівану заяву про війська Північної Кореї в Україні

Міністр закордонних справ Росії заявив, що Пхеньян підтвердив «однозначну підтримку» всіх цілей російської «СВО» в Україні

Очільник Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров, який напередодні, 11 липня, прибув до Північної Кореї в рамках офіційного візиту, натякнув на можливу участь військ цієї країни у подальших бойових діях у війні проти України. Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів після зустрічі із главою зовнішньополітичного відомства КНДР Цой Сон Хі, передає «Главком» із посиланням на The Moscow Times.

Сергій Лавров у своїй відповіді згадав про угоду, яку підписали Путін та Кім Чен Ин влітку 2024 року і яка передбачає військову допомогу у разі нападу на одну із сторін. За його словами, відправлення північнокорейських військ до Курської області було ініціативою лідера КНДР.

«Ми не мали якихось причин відмовлятися від щирого прояву солідарності. Ми виходимо з того, що КНДР сама визначає форми, в яких реалізує наш договір про стратегічне партнерство», – сказав він.

Також Лавров заявив, що Пхеньян під час переговорів підтвердив «однозначну підтримку» всіх цілей російської «СВО» в Україні та дій Кремля, а також російської армії.

Зі свого боку глава МЗС КНДР заявила, що Північна Корея беззастережно підтримуватиме політику РФ щодо «захисту її територіальної цілісності та суверенітету» в рамках угоди про стратегічне партнерство.

Наприкінці червня Національна розвідувальна служба Південної Кореї припустила, що Пхеньян може надіслати додаткові війська для підтримки російського наступу в Україні вже у липні чи серпні.

Для цього КНДР проводить набір нового контингенту. Він доповнить підрозділи з 11 тисяч військових, які раніше були надіслані для витіснення ЗСУ з Курської області.

Нагадаємо, станом на кінець червня 2025 року втрати у підрозділах РФ, які укомплектовані північнокорейськими військовослужбовцями, складають 4,5 тис. осіб. Українська розвідка уточнила, що йдеться про вбитих та поранених солдатів КНДР.

У квітні 2025 року Північна Корея вперше визнала, що відправляла до Росії свої війська, щоб допомогти відбити території Курської області, які захопили українські сили. Поява військових КНДР на території Курщини відбулася, відповідно до договору про взаємну оборону між Пхеньяном і Москвою.

Раніше Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими на запит «Главкома» зазначив, що у збройних силах РФ проходять службу представники 106 країн світу.

Також на початок травня 2025 року у спеціальних таборах для утримання військовополонених в Україні перебувало 81 громадянин із 26 іноземних держав. Вони проходили військову службу за наймом в армії РФ.