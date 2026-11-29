Зеленський запропонував припинити вогонь по лінії фронту та перейти до дипломатії

Україна готова припинити бойові дії на нинішній лінії зіткнення та перейти до дипломатичних переговорів щодо завершення війни. Президент Володимир Зеленський назвав такий сценарій значним компромісом з українського боку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю глави держави телеканалу Al Jazeera.

За словами Зеленського, Україна пропонує зупинити бойові дії на поточних позиціях, оскільки російський диктатор Володимир Путін не погоджується виводити свої війська з української території. Президент наголосив, що готовність Києва до припинення вогню за нинішньою лінією фронту вже є дуже великим компромісом.

Водночас глава держави висловив сподівання, що президент США Дональд Трамп продовжить пошук шляхів завершення російсько-української війни. Зеленський підкреслив, що мирне врегулювання не повинно передбачати поступок виключно з українського боку.

Нагадаємо, ще 21 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова розглянути мирну угоду, яка передбачатиме припинення бойових дій уздовж нинішньої лінії фронту. Водночас глава держави наголошував на необхідності гарантій безпеки для України після встановлення режиму припинення вогню.

Згодом, 10–11 листопада, в Абу-Дабі відбулися тристоронні переговори України, США та Росії. Сторони обговорювали можливість припинення ударів по енергетичній та критичній інфраструктурі, однак домовленостей досягти не вдалося. За словами Зеленського, російська делегація заявила, що не має повноважень ухвалювати рішення з цих питань