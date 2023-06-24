У Пригожина є спільники в Кремлі – Данілов

Данілов: «Пригожин самостійно не може приймати рішень щодо заколоту в РФ, він не самостійна фігура»

У ватажка приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина є спільники, які перебувають у Кремлі. Терорист приймає рішення щодо заколоту у РФ не самостійно. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

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«У Пригожина обов'язково є спільники, які знаходяться в Кремлі. Він не самостійно приймає рішення, він не самостійно рухається в процесах. Інша справа – вони зараз подивляться, як будуть розгортатися події, і тоді вони будуть максимально задіяні», – спрогнозував посадовець.

За його словами, російські військові не чинять спротив «вагнерівцям».

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«Я маю сказати, що військові (регулярної армії РФ – «Главком») не чинять супротив бойовикам «Вагнера». Більш того, місцеві мешканці надають їм воду та їжу, безкоштовно їх заправляють. Тобто процеси в Росії набирають обертів», – зауважив Данілов.

На його думку, Пригожин не може приймати таких рішень самотужки.

«Зараз не хотілось би в ефірі розповідати, хто це – Суровікін чи хтось інший. Повірте, Пригожин самостійно не може приймати таких рішень, він не самостійна фігура. Те, що за ним стоять потужні люди з високими званнями та високими посадами – це вже ні для кого не секрет», – зазначив секретар РНБО.

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

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Пригожин закликав «розібратися» з військовим керівництвом країни. «Нас 25 тис., і ми йдемо розбиратися, чому в країні коїться свавілля. 25 тис. чекають як тактичний резерв, а стратегічний резерв – це вся армія і вся країна. Усі, хто хоче, – приєднуйтеся», – ідеться у повідомленні власника ПВК «Вагнер».

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

Зранку 24 червня Пригожин заявив, що його найманці захопили військові об’єкти в Ростові, а також у Воронежі.

Як відомо, влада Росії стягувала до Москви всю військову техніку, яка досі залишалася у резерві та прикордонних регіонах. Столиця країни-агресорки готується протистояти Пригожину та приватній військовій компанії «Вагнер».

Також Пригожин заявляв, що разом зі своїми військами ввечері 24 червня вже перебував у Московській області.

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Однак пізніше ватажок ПВК «Вагнер» заявив, що його найманці відступають від Москви та повертаються у польові табори.