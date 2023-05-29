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Успішно демобілізовано: Росія втратила ще одного важливого полковника

Діана Гасюк
glavcom.ua
Успішно демобілізовано: Росія втратила ще одного важливого полковника
Полковник ГРУ Генштабу ЗС РФ Олег Печевистий
фото з відкритих джерел

РФ втратила високопоставленого офіцера російського військового контингенту в Сирії

У Сирії загинув полковник ГРУ Генштабу ЗС РФ Олег Печевистий. Про це повідомляює AZfront.

Це сталося в ніч з 25 на 26 травня на північному заході країни, в провінції Латакія, внаслідок артилерійського обстрілу з боку суннітських збройних формувань, що воюють проти урядових військ (за іншою версією, Печивистий загинув під час нападу диверсійної групи).

«Це високопоставлений офіцер російського військового контингенту в Сирії, який загинув за період з 2016 р.», – йдеться у повідомленні.

Успішно демобілізовано: Росія втратила ще одного важливого полковника фото 1
Успішно демобілізовано: Росія втратила ще одного важливого полковника фото 2

Раніше повідомлялося, що генерал і полковник РФ отримали 12 років тюрми за підрив Північно-Кримського каналу.

Також стали відомі імена російських військових, які загинули 13 травня під час падіння трьох гелікоптерів і двох винищувачів у Брянській області РФ.

Зокрема російська влада заявила про загибель одразу двох командирів, які воювали проти українських воїнів під Бахмутом.

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Теги: полковник влада росія

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