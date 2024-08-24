Поки рано говорити: Байден прокоментував операцію ЗСУ в Курський області

У Білому Домі вважають, що наразі рано робити висновки про операцію ЗСУ в Курську

Сполучені Штати Америки прокоментували наступальну операцію Сил оборони України в Курській області Росії. На брифінгу 23 серпня радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі висловив стурбованість щодо потенційних ризиків ескалації конфлікту.

«Тому поки рано говорити, чи може те, що відбувається в Курську, мати потенційний вплив на ескалацію. Але це те, що продовжує нас турбувати» , – сказав Кірбі.

Кірбі зазначив, що Вашингтон стежить за ризиками «ескалації з початку цього конфлікту» і додав, що наразі рано робити остаточні висновки щодо операції в Курській області. Чиновник зазначив, що Росія вже перекинула ресурси в цей регіон з метою протидії діям Збройних сил України.

Нагадаємо, Байден звернувся до американців.

Як повідомлялося, Байден ухвалив рішення вийти з передвиборчих перегонів після того, як у цьому його переконали два найближчих радники. Вони вказали американському лідеру на відсутність шансів на його переобрання після невдалого виступу політика на дебатах з ексглавою держави Дональдом Трампом. Уточнюється, що йдеться про Майка Донілона і Стіва Рікетті. З ними президент поспілкувався у резиденції у місті Рехобот-Біч у штаті Делавер. Радники звернули увагу Байдена на скорочення пожертв на його виборчу кампанію та на підсумки опитувань.

Повідомлення Байдена у соцмережі Х стало сюрпризом для більшості співробітників Білого дому, які не бачили жодних ознак того, що він переглядає свою участь у виборах. Але у цього рішення була цілком прагматична мета. Байден повідомив про зняття з виборів у соцмережах через ризик витоку.

Як заявив високопосадовець Білого дому, рішення Байдена не обиратися на новий термін ніяк не пов'язане з його здоров'ям.

До слова, головні радники Дональда Трампа почали заздалегідь опрацьовувати можливий сценарій виходу Джо Байдена з президентських перегонів невдовзі після дебатів, які виявилися провальними для нього 27 червня. Вони вивчили потенційних кандидатів від Демократичної партії, провели опитування щодо можливої ​​заміни Байдена і почали поступово нападати на віцепрезидентку Камалу Гарріс, вважаючи її найвірогіднішим кандидатом від демократів.