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Байден показав фото звільнених з російської в'язниці політв'язнів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Байден показав фото звільнених з російської в'язниці політв'язнів
Президент США показав фото звільнених Евана Гершковича, Алсу Курмашової та Пола Уїлана
фото: Джо Байден/Х

Відбувся найбільший з часів Холодної війни обмін в'язнями між США та Росією, звільнено 24 особи
 

Президент США Джо Байден поділився фотографією звільнених з російської в'язниці Евана Гершковича, Алсу Курмашової та Пола Уїлана. Фото Байден опублікував у соцмережі Х.

Відбувся найбільший з часів Холодної війни обмін в'язнями між США та Росією, звільнено 24 особи.
 

Президент США показав фото звільнених Евана Гершковича, Алсу Курмашової та Пола Уїлана.

«Перенісши неймовірні страждання та невизначеність, американці, затримані в Росії, перебувають у безпеці, вільні і почали свою подорож назад до обіймів своїх сімей», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, сьогодні, 1 серпня, відбувся великий обмін ув'язненими між Росією і Білоруссю з одного боку та західними країнами з іншого.

Згодом, президент США Джо Байден офіційного підтвердив обмін в'язнями між Москвою та Вашингтоном. За його словами, США вдалось домовитись з Росією про звільнення 16 осіб в тому числі п'ятьох німців і семеро росіян громадяни, які були політичними в'язнями у своїй країні.

Як відзначив радник американського лідера з національної безпеки Джейк Салліван, це був наймасштабніший обмін за кількістю осіб з часів «холодної війни».

Салліван додав, що загалом в списку обміну було 24 ув'язнених.

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Теги: Джозеф Байден обмін росія

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