Байден звернувся до американців: Настав час передати «факел» новому поколінню

Байден розповів про причину свого зняття з виборів та закликав американців «єднатися»

Сьогодні з Овального кабінету президент США Джо Байден зробив важливі заяви щодо своєї кандидатури на президентські вибори 2024 року, називаючи своє рішення «питанням демократії». Він підкреслив, що вибори цього року стануть вибором між рухом вперед і назад, між надією і ненавистю. Це перше його звернення після зняття з президентських виборів. Про це йдеться на сторінці глави Білого дому в соцмережі Х.

«Я шаную цю посаду, але свою країну я люблю більше. Для мене було честю всього мого життя служити вашим президентом, однак на захист демократії, яка стоїть на кону – і це важливіше за будь-який титул. Я черпаю сили і знаходжу радість у роботі на благо американського народу», – сказав Байден.

Він також підкреслив, що американці матимуть безліч варіантів вибору цієї осені і закликав до об'єднання в боротьбі за порятунок демократії. Він підтримує Камалу Гарріс і закликав американців «зробити правильний вибір».

«Ми повинні вирішити: Чи ми все ще віримо в чесність, порядність, повагу? У свободу, справедливість і демократію? У цей момент ми можемо побачити тих, з ким ми не згодні, не як ворогів, а як співвітчизників... Я вірю, що знаю відповіді на ці питання, тому що я знаю вас, американський народ, і я знаю це: Ми велика нація, тому що ми хороші люди», – сказав він.

Байден підсумував своє звернення словами про передачу факелу новому поколінню і закликав американців об'єднатися для захисту країни:

«Я вважаю, що мій послужний список на посаді президента, моє лідерство у світі, моє бачення майбутнього Америки – все це заслуговує на другий термін. Але ніщо, ніщо не може стати на шляху порятунку нашої демократії – зокрема й особисті амбіції. Тому я вирішив, що найкращий шлях вперед - це передати факел новому поколінню. Це найкращий спосіб об'єднати нашу націю», – додав Байден.

«Це священне завдання вдосконалення нашого союзу – не про мене. Воно стосується вас. Ваших родин. Вашого майбутнього. Йдеться про «Ми, народ». Коли ви обрали мене на цю посаду, я обіцяв завжди бути з вами чесним, говорити вам правду. Правда, священна справа цієї країни, є більшою, ніж будь-хто з нас. Ми повинні об'єднатися, щоб захистити її"», – зазначив він.

Байден також акцентував, що американці є великою нацією, оскільки ми є добрими людьми.



Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що залишатиметься президентом до завершення свого терміну.

Як повідомлялося, Байден ухвалив рішення вийти з передвиборчих перегонів після того, як у цьому його переконали два найближчих радники. Вони вказали американському лідеру на відсутність шансів на його переобрання після невдалого виступу політика на дебатах з ексглавою держави Дональдом Трампом. Уточнюється, що йдеться про Майка Донілона і Стіва Рікетті. З ними президент поспілкувався у резиденції у місті Рехобот-Біч у штаті Делавер. Радники звернули увагу Байдена на скорочення пожертв на його виборчу кампанію та на підсумки опитувань.

Повідомлення Байдена у соцмережі Х стало сюрпризом для більшості співробітників Білого дому, які не бачили жодних ознак того, що він переглядає свою участь у виборах. Але у цього рішення була цілком прагматична мета. Байден повідомив про зняття з виборів у соцмережах через ризик витоку.

Як заявив високопосадовець Білого дому, рішення Байдена не обиратися на новий термін ніяк не пов'язане з його здоров'ям.

До слова, головні радники Дональда Трампа почали заздалегідь опрацьовувати можливий сценарій виходу Джо Байдена з президентських перегонів невдовзі після дебатів, які виявилися провальними для нього 27 червня. Вони вивчили потенційних кандидатів від Демократичної партії, провели опитування щодо можливої ​​заміни Байдена і почали поступово нападати на віцепрезидентку Камалу Гарріс, вважаючи її найвірогіднішим кандидатом від демократів.