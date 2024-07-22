Головна Світ Політика
search button user button menu button

Стало відомо, як Байден ухвалив рішення про зняття кандидатури з виборів

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Стало відомо, як Байден ухвалив рішення про зняття кандидатури з виборів
Президент США провів останні кілька днів, консультуючись зі своїми старшими помічниками
фото: Reuters

Повідомлення Байдена у соцмережі стало сюрпризом для більшості співробітників Білого дому

У суботу ввечері президент США Джо Байден, який перебуває у своєму будинку на узбережжі штату Делавер та одужує від коронавірусу, почав усвідомлювати, що його кампанія з переобрання на другий термін провалюється. По це пише Politico.

Зазначається, що Байден провів останні кілька днів, консультуючись зі своїми старшими помічниками, в той час, як вони намагалися визначити шлях до перемоги в листопаді, повідомили джерела.

Суботнього вечора Байден сказав невеликій групі близьких помічників, що готовий до альтернативного кінця. За словами джерел, провідні радники Майк Донілон і Стів Рікетті були присутні в місті Рехобот під час обговорення припинення кампанії Байдена, а також заступник керівника штабу Анні Томасіні та Ентоні Бернал, старший радник першої леді Джилл Байден.

Рішення викликало хвилю активності в неділю. Байден окремо зателефонував віце-президенту Камалі Харріс, голові штабу Джеффу Зінтс та голові кампанії Джен О'Меллі Діллон, щоб повідомити їх. Потім він провів телефонну розмову з іншими старшими радниками в Білому домі та перед тим, як публічно оголосити про плани відмовитися від висування своєї кандидатури.

Повідомлення Байдена у соцмережі Х стало сюрпризом для більшості інших співробітників Білого дому та передвиборчої кампанії, які не бачили жодних ознак того, що він переглядає свою участь у виборах. 

Наразі Джефф Зінтс керує більшою частиною комунікації в стурбованій адміністрації, проводячи телефонні розмови як з членами Кабінету міністрів, так і з високопоставленими співробітниками Білого дому. У понеділок вранці Зінтс планує провести телефонну розмову з усіма співробітниками Білого дому.

Нагадаємо, Джо Байден зняв свою кандидатуру з майбутніх президентських виборів у США та підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидатку від Демократичної партії. 

«Для мене було найбільшою честю в житті бути вашим президентом. І хоча я мав намір балотуватися на другий термін, я вважаю, що в інтересах моєї партії та країни буде краще, якщо я відступлю і зосереджуся виключно на виконанні обов'язків президента до кінця мого терміну», – написав Байден у листі, опублікованому в соцмережах.

Водночас Камала Гарріс заявила, що має намір брати участь у виборах президента.

Читайте також: 

Теги: Джозеф Байден США вибори у США президент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Марком Рютте
Зеленський привітав Рютте з призначенням на посаду генсека НАТО
2 липня, 12:19
Блінкен пояснив, як у Сполучених Штатах бачать перемогу України
Блінкен пояснив, якою є перемога України для США
2 липня, 06:55
Володимир Зеленський і Денніс Френсіс
​Зеленський анонсував роботу над резолюцією щодо ядерної безпеки
3 липня, 15:57
Загорівся газорозподільчий вузол «Малий Маяк»
Пожежа в Криму, проєкт НАТО і Південної Кореї щодо України: головне за ніч
7 липня, 06:15
Лідер Китаю Сі Цзиньпін заявив Орбану, що бачить себе «чесним брокером» у питанні розв'язання війни в Україні
Путін і Сі Цзиньпін чекають на мирні переговори між РФ і Україною до кінця року
10 липня, 16:18
Зеленський та Байден провели зустріч у Вашингтоні
Зеленський зустрівся з Байденом у Вашингтоні
11 липня, 20:16
Раніше президент наголошував, що Україна має позитивне рішення щодо постачання нових систем Patriot
Скільки Україні потрібно ППО Patriot? Відповідь Зеленського
15 липня, 15:04
Президент США пообіцяв відновити участь у передвиборчих заходах
Байден заявив, що повернеться до передвиборчої кампанії наступного тижня
19 липня, 23:15
Дональд Трамп прокоментував рішення Байдена вийти з передвиборчої гонки
Трамп відреагував на вихід Байдена з виборчих перегонів
Вчора, 21:48

Політика

Стало відомо, як Байден ухвалив рішення про зняття кандидатури з виборів
Стало відомо, як Байден ухвалив рішення про зняття кандидатури з виборів
Камала Гарріс йде на вибори: що відомо про ймовірну кандидатку в президенти США
Камала Гарріс йде на вибори: що відомо про ймовірну кандидатку в президенти США
Спікер Джонсон закликав Байдена піти у відставку
Спікер Джонсон закликав Байдена піти у відставку
Камала Гарріс оголосила про намір брати участь у виборах президента США
Камала Гарріс оголосила про намір брати участь у виборах президента США
Трамп відреагував на вихід Байдена з виборчих перегонів
Трамп відреагував на вихід Байдена з виборчих перегонів
Байден оголосив про вихід із президентських перегонів
Байден оголосив про вихід із президентських перегонів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
122K
Ветеран ЗСУ розповів про ставлення бійців до Сирського
21K
Полонений росіянин похвалився, що на війні став мільйонером
21K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 липня: ситуація на фронті
17K
Атака на Київ і мирний план Трампа: головне за ніч
16K
Нардеп пояснив, чому Україна не може закуповувати високотехнологічну зброю
11K
Що робити з ухилянтами: ветеран ЗСУ запропонував несподіване рішення

Новини

У Житомирі не вимикали світло, поки в інших областях застосовувалися графіки – Кучеренко
Вчора, 16:15
Атака на Київ і мирний план Трампа: головне за ніч
Вчора, 06:42
Глава енергетичного комітету Верховної Ради пояснив чому, на сході України погіршилася ситуація зі світлом
20 липня, 16:26
Президент «Укрметалургпрома» закликає перевірити ефективність роботи керівництві «Укрзалізниці»
20 липня, 14:10
Атаки на українські міста, вбивство Фаріон: головне за ніч
20 липня, 06:55
Аварії в енергосистемі ускладнили передачу електроенергії з заходу в східні області країни
19 липня, 18:15

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua