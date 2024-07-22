Стало відомо, як Байден ухвалив рішення про зняття кандидатури з виборів

Повідомлення Байдена у соцмережі стало сюрпризом для більшості співробітників Білого дому

У суботу ввечері президент США Джо Байден, який перебуває у своєму будинку на узбережжі штату Делавер та одужує від коронавірусу, почав усвідомлювати, що його кампанія з переобрання на другий термін провалюється. По це пише Politico.

Зазначається, що Байден провів останні кілька днів, консультуючись зі своїми старшими помічниками, в той час, як вони намагалися визначити шлях до перемоги в листопаді, повідомили джерела.

Суботнього вечора Байден сказав невеликій групі близьких помічників, що готовий до альтернативного кінця. За словами джерел, провідні радники Майк Донілон і Стів Рікетті були присутні в місті Рехобот під час обговорення припинення кампанії Байдена, а також заступник керівника штабу Анні Томасіні та Ентоні Бернал, старший радник першої леді Джилл Байден.

Рішення викликало хвилю активності в неділю. Байден окремо зателефонував віце-президенту Камалі Харріс, голові штабу Джеффу Зінтс та голові кампанії Джен О'Меллі Діллон, щоб повідомити їх. Потім він провів телефонну розмову з іншими старшими радниками в Білому домі та перед тим, як публічно оголосити про плани відмовитися від висування своєї кандидатури.

Повідомлення Байдена у соцмережі Х стало сюрпризом для більшості інших співробітників Білого дому та передвиборчої кампанії, які не бачили жодних ознак того, що він переглядає свою участь у виборах.

Наразі Джефф Зінтс керує більшою частиною комунікації в стурбованій адміністрації, проводячи телефонні розмови як з членами Кабінету міністрів, так і з високопоставленими співробітниками Білого дому. У понеділок вранці Зінтс планує провести телефонну розмову з усіма співробітниками Білого дому.

Нагадаємо, Джо Байден зняв свою кандидатуру з майбутніх президентських виборів у США та підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидатку від Демократичної партії.

«Для мене було найбільшою честю в житті бути вашим президентом. І хоча я мав намір балотуватися на другий термін, я вважаю, що в інтересах моєї партії та країни буде краще, якщо я відступлю і зосереджуся виключно на виконанні обов'язків президента до кінця мого терміну», – написав Байден у листі, опублікованому в соцмережах.

Водночас Камала Гарріс заявила, що має намір брати участь у виборах президента.