Байден незвично оголосив про зняття кандидатури: журналісти Independent розкрили задум

Independent: Байден повідомив про зняття з виборів у соцмережах через ризик витоку



Повідомлення Байдена у соцмережі Х стало сюрпризом для більшості співробітників Білого дому, які не бачили жодних ознак того, що він переглядає свою участь у виборах. Але у цього рішення була цілком прагматична мета. Про це пише The Independent із посиланням на своє джерело.

Чинний президент США Джо Байден вирішив оголосити про рішення вийти з передвиборчих перегонів у соцмережі Х через побоювання про витік інформації. За його словами, глава Білого дому побоювався, що інформація про це може з'явитись у ЗМІ у процесі підготовки телевізійного звернення до громадян.

За даними видання, щоб звести всі ризики зливу до мінімуму, американський лідер вирішив діяти оперативно, а не готувати публічну заяву, тому заява була опублікована в соцмережі мільярдера Ілона Маска. Про його остаточний намір представники демократичного крила дізналися за кілька хвилин до публікації повідомлення. У заяві Байден пояснив, що зробив такий крок для дотримання інтересів як Демократичної партії, так і самих США.

До слова, у суботу ввечері президент США Джо Байден, який перебуває у своєму будинку на узбережжі штату Делавер та одужує від коронавірусу, почав усвідомлювати, що його кампанія з переобрання на другий термін провалюється. Байден провів останні кілька днів, консультуючись зі своїми старшими помічниками, в той час, як вони намагалися визначити шлях до перемоги в листопаді, повідомили джерела.

Нагадаємо, Джо Байден зняв свою кандидатуру з майбутніх президентських виборів у США та підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидатку від Демократичної партії.