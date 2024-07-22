Стало відомо, хто міг відіграти ключову роль у знятті Байдена з виборів

Пелосі не робила публічних закликів до Байдена, щоб той вийшов із перегонів, адже це «могло б розлютити Байдена»

Коли питання про вихід Байдена з виборів починало затухати і втрачати динаміку, саме Пелосі знову «роздмухувала полум'я»

Колишня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі доклала неабияких зусиль, щоб змусити чинного президента США Джо Байдена вийти з президентських перегонів. Про це повідомляє NBC News із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників NBC News, «коли питання про його (Байдена – «Главком») вихід з кампанії починало затухати і втрачати динаміку», саме Пелосі знову «роздмухувала полум'я».

Варто зазначити, що Пелосі не робила публічних закликів до Байдена, щоб той вийшов із перегонів, адже це «могло б розлютити Байдена, змусити його стати непримиренним і ніколи не відступити». Тож натомість Пелосі «тихо та методично» спілкувалася з американськими законодавцями та великою мережею донорів Демократичної партії.

«Я думаю, що Пелосі продовжує демонструвати, що вона – майстерний політичний тактик», – сказав один зі співрозмовників ЗМІ.

За словами демократа Палати представників, заклик до Байдена відразу від 13 демократів Конгресу про вихід із перегонів, – «це все справа рук Ненсі». На запитання, наскільки Пелосі відповідальна за відставку Байдена, законодавець відповів: «50%».

Нагадаємо, що Байден ухвалив рішення вийти з передвиборчих перегонів після того, як у цьому його переконали два найближчих радники. Вони вказали американському лідеру на відсутність шансів на його переобрання після невдалого виступу політика на дебатах з ексглавою держави Дональдом Трампом. Уточнюється, що йдеться про Майка Донілона і Стіва Рікетті. З ними президент поспілкувався у резиденції у місті Рехобот-Біч у штаті Делавер. Радники звернули увагу Байдена на скорочення пожертв на його виборчу кампанію та на підсумки опитувань.

До слова, повідомлення Байдена у соцмережі Х стало сюрпризом для більшості співробітників Білого дому, які не бачили жодних ознак того, що він переглядає свою участь у виборах. Але у цього рішення була цілком прагматична мета. Байден повідомив про зняття з виборів у соцмережах через ризик витоку.

Як заявив високопосадовець Білого дому, рішення Байдена не обиратися на новий термін ніяк не пов'язане з його здоров'ям.

Раніше повідомлялося, що колишня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі приватно сказала президенту США Джо Байдену, що, згідно з опитуваннями, він не зможе перемогти кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа на президентських виборах 2024 року.