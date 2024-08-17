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Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
Голова наглядової ради «Серця Азовсталі» Наталія Ємченко
фото: «Серце Азовсталі»

У 2023 році Рінат Ахметов виділив 1 млрд грн на створення проєкту «Серце Азовсталі», який підтримує оборонців Маріуполя та їхні родини

Делегація проєкту підтримки оборонців Маріуполя «Серце Азовсталі» відвідала Вашингтон, де домовилася про співпрацю з американськими ветеранськими організаціями щодо адаптації їхніх методик в Україні.

В рамках поїздки представники проєкту разом з оборонцями Маріуполя Дмитром Морозовим та Георгієм Рошкою відвідали Boulder Crest Foundation – організацію, що спеціалізується на посттравматичному зростанні ветеранів. З її представниками обговорили подальшу співпрацю та створення пілотного проєкту для адаптації їх методологій для українських ветеранів.

«Концепція посттравматичного зростання, яку в США розвиває Boulder Crest, є максимально актуальною та такою, що відповідає викликам для українських військових. Вона допомагає використати травматичний досвід, отриманий на війні, на користь ветерану. І загалом це питання відновлення психічного здоров'я наших захисників та захисниць, і американський досвід буде тут дуже корисним. Тому ми домовилися про співпрацю. Наші американські колеги вже готові надати нам можливість адаптувати американські протоколи до України», – заявила Голова наглядової ради «Серця Азовсталі» Наталія Ємченко.

Разом з тим, «Серце Азовсталі» підписало меморандум про співпрацю з організацією DogTag. Вона створила в США пекарню, де ветерани можуть на власному досвіді опановувати всі необхідні бізнес-процеси, щоб надалі використовувати це при відкритті власної справи. 

«Ознайомившись з американськими методиками, ми зрозуміли, що вони точно заслуговують на впровадження та реалізацію в Україні. Ми будемо працювати з цим в рамках нашої програми «Майбутнє», основне завдання якої – допомогти оборонцям Маріуполя знайти свій шлях у цивільному житті», – розповіла директорка проєкту Ксенія Сухова.

Також разом з оборонцями Маріуполя представники «Серця Азовсталі» відвідали «Український дім» у Вашингтоні, де зустрілися з послом України в США Оксаною Маркаровою.

Окрім того, вони виступили перед дипломатами, військовими, представниками української громади, нагадали про подвиг оборонців Маріуполя та розповіли про довід «Серця Азовсталі» у їх підтримці.

Нагадаємо, у 2023 році Рінат Ахметов виділив 1 млрд грн на створення проєкту «Серце Азовсталі», який підтримує оборонців Маріуполя та їхні родини.

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Теги: бізнес Рінат Ахметов Вашингтон благодійність ветеран

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