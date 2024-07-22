«Приголомшливий» крок Байдена: СNN про причини відмови від президентства

CNN: рішення Байдена вийти з президентських перегонів не пов'язане з його здоров'ям

Рішення президента США Джо Байдена не обиратися на новий термін ніяк не пов'язане з його здоров'ям, заявив високопосадовець Білого Дому у розмові з телеканалом CNN. Відомо, що раніше політик заразився коронавірусом. Його лікар повідомляв, що у президента спостерігається кашель.

«Приголомшливе рішення президента Джо Байдена вийти з передвиборчих перегонів 2024 року не пов'язане з будь-якими медичними проблемами», – заявив співрозмовник телеканалу.

Уточнюється, що брат президента Френк Байден наводить інші дані. За його словами, рішення політика безумовно пов'язане з його здоров'ям, хоч і не повністю.

Як пише видання, посилаючись на слова одного з американських чиновників, Байден не проходив жодних серйозних медичних оглядів – окрім щоденних перевірок у свого лікаря, які останніми днями стосувалися моніторингу його діагнозу Covid-19 – оскільки він обмірковував своє політичне майбутнє, і медичних проблем зрештою не було.

«Навіть нещодавно, протягом останнього тижня, Байден припустив, що нова медична проблема була єдиною причиною, яка могла б спонукати його переглянути своє рішення балотуватися на другий термін, оскільки громадський тиск на нього, щоб він покинув передвиборчі перегони, продовжував зростати», – йдеться у статті.

«...Я зробив серйозну помилку в усіх дебатах», – сказав він Еду Гордону в інтерв’ю BET News у вівторок.

До того ж останній щорічний огляд президента був у лютому. Білий дім піддався критиці за те, що він відмовився оприлюднити більше медичних діагнозів Байдена або викликати його лікаря для допиту після того, як його провальний виступ на дебатах викликав тривогу щодо стану його здоров’я.

Раніше видання Politico повідомляло, що Байден ухвалив рішення вийти з передвиборчих перегонів після того, як у цьому його переконали два найближчих радники. Вони вказали американському лідеру на відсутність шансів на його переобрання після невдалого виступу політика на дебатах із екс-главою держави Дональдом Трампом. Уточнюється, що йдеться про Майка Донілона і Стіва Рікетті. З ними президент поспілкувався у резиденції у місті Рехобот-Біч у штаті Делавер. Радники звернули увагу Байдена на скорочення пожертв на його виборчу кампанію та на підсумки опитувань.

До слова, Повідомлення Байдена у соцмережі Х стало сюрпризом для більшості співробітників Білого дому, які не бачили жодних ознак того, що він переглядає свою участь у виборах. Але у цього рішення була цілком прагматична мета. Байден повідомив про зняття з виборів у соцмережах через ризик витоку.