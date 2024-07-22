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Трамп готує потужну політичну атаку на Гарріс – CNN

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Трамп готує потужну політичну атаку на Гарріс – CNN
Віцепрезидентка Гарріс може стати першою темношкірою жінкою, номінованою великою партією на посаду президента
колаж: УНІАН

Коли Байден оголосив, що не балотуватиметься, команда Трампа почала готувати потужну кампанію проти Гарріс

Головні радники Дональда Трампа почали заздалегідь опрацьовувати можливий сценарій виходу Джо Байдена з президентських перегонів невдовзі після дебатів, які виявилися провальними для нього 27 червня. Вони вивчили потенційних кандидатів від Демократичної партії, провели опитування щодо можливої ​​заміни Байдена і почали поступово нападати на віцепрезидентку Камалу Гарріс, вважаючи її найвірогіднішим кандидатом від демократів. Про це пише сьогодні, 22 липня, CNN.

Тепер, коли Байден оголосив, що відмовляється претендувати на переобрання, перші плоди роботи вже видно. Протягом кількох годин після того, як Байден оголосив про вихід із гонки і підтримав висунення нинішнього віце-президента, менеджери кампанії Трампа готуються зробити різкі заяви, які пов'язують Гарріс з політикою адміністрації, зазначає американський ресурс.

Деякі з цих нападок виявились ще на національному з'їзді Республіканської партії минулого тижня, де Харріс виявилася другим за частотою критики демократом після Байдена. Тепер, коли момент настав, команда Трампа планує серію негативних заяв, спрямованих проти послужного списку Гарріс, не тільки при адміністрації Байдена, а й під час її роботи генеральним прокурором у Каліфорнії, повідомило CNN джерело, знайоме із ситуацією.

«Справжньою цінністю (Гарріс  – «Главком») є просто той факт, що демократам не доведеться хвилюватися, чи зможе їхній кандидат відповідати мінімальному порогу придатності до посади», – сказав один республіканський стратег, який побажав не називати свого імені. «Це означає, що це буде справжня кампанія».

Хоча опитування показують, що Гарріс є найвідомішою серед можливих кандидатів від Демократичної партії на заміну Байдену, радники та союзники Трампа стверджують, що більшість американців мало що знають про неї, що дає можливість уявити її громадськості у зручному для республіканців світлі.

Нагадаємо, американці за кілька годин пожертвували $46,7 млн ​​для передвиборчої кампанії віцепрезидентки США Камали Гарріс, випливає з даних порталу для збору коштів ActBlue. Це найбільший збір за день на платформі 2024 року. Очікується, що кампанія Гарріс збере ще більше коштів. Фінансовий директор Biden Victory Fund Кріс Кордж заявив, що після рішення чинного президента США Джо Байдена зняти свою кандидатуру з виборів, багато великих інвесторів почали йому дзвонити та пропонувати підтримати Камалу.

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Теги: вибори Камала Гарріс Дональд Трамп вибори у США

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