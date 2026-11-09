Фастфуд за €1 спричинив заворушення в Німеччині: поліція залучила вертоліт, щоб приборкати натовп

На відкриття кебабної прийшли близько 300 людей, а рекламна акція завершилася сутичками з правоохоронцями

У німецькому Дортмунді акція з продажу донер-кебаба за €1 переросла в заворушення. Через скупчення людей і сутички з правоохоронцями поліції довелося викликати підкріплення та залучити гелікоптер. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення поліції Дортмунда.

Інцидент стався під час відкриття нової кебабної на вулиці Кернер-Геллвег. Власник закладу оголосив, що в перший день роботи донер-кебаб продаватимуть лише за €1. Така пропозиція зібрала біля закусочної близько 300 людей, переважно підлітків і молоді.

Поліції довелося викликати підкріплення фото: соцмережі

Ситуація загострилася після того, як поліція втрутилася в ситуацію та закликала присутніх розійтися. За даними правоохоронців, частина натовпу почала поводитися агресивно: у поліцейських кидали каміння, ємності з-під закису азоту, стілець, електросамокат і піротехніку.

Для контролю ситуації на місце направили додаткові підрозділи поліції. До операції також залучили поліцейський гелікоптер. Зрештою правоохоронцям вдалося взяти ситуацію під контроль.

Поліція Дортмунда повідомила про відкриття кількох кримінальних проваджень за фактами подій. Правоохоронці засудили напади на поліцейських і наголосили на неприпустимості насильства.

Варто нагадати, що Європейський Союз розслідує можливе російське втручання та кампанії дезінформації, пов’язані з масштабними заворушеннями у Франції та інших європейських країнах. Проросійські й ультраправі акаунти в соцмережах поширювали відео насильства та неправдиві повідомлення на тлі протестів.