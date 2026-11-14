«Фантоми» після Києва виїдуть на найаварійніші дороги двох областей

У столиці та Київській області спецавтомобілі за трохи більше ніж два місяці виявили 112 тис. перевищень швидкості

З понеділка, 16 листопада, автомобілі «Фантом» почнуть патрулювати дороги Львівської та Одеської областей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на патрульну поліцію.

Де працюватимуть спецавто

Екіпажі насамперед виїжджатимуть на ділянки, де найчастіше стаються ДТП. Скільки автомобілів отримають Львівщина й Одещина, у поліції не уточнили.

Розширення географії анонсував міністр внутрішніх справ Іван Вигівський 13 листопада, під час години запитань до уряду у Верховній Раді. За його словами, у Києві та Київській області «фантоми» за трохи більше ніж два місяці зафіксували 112 тис. порушень швидкісного режиму.

«Наразі вони працювали в Києві та Київській області, а тепер поїдуть в інші великі міста нашої країни», – сказав Вигівський.

Міністр також повідомив, що МВС працює над тим, щоб таких автомобілів стало більше.

Як «фантоми» фіксують порушення

Зовні патрульні машини не відрізняються від звичайних легковиків. На них встановлено системи автофіксації, які вимірюють швидкість і під час руху, і коли машина стоїть. Система стежить за транспортом в обох напрямках – попутному та зустрічному. Перевищення фіксується автоматично: водія не зупиняють, а дані для постанови передають за розпізнаним номерним знаком.

Крім того, екіпажі реагують на інші небезпечні порушення:

проїзд на червоний сигнал світлофора;

перетин подвійної суцільної лінії розмітки;

виїзд на смугу зустрічного руху.

У таких випадках поліцейські можуть зупинити водія та притягнути його до адміністративної відповідальності.

Які штрафи загрожують водіям

Штрафи за перевищення швидкості встановлює стаття 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення:

понад 20 км/год – 340 грн;

понад 50 км/год – 1700 грн.

Штраф за порушення, зафіксоване автоматично, можна сплатити зі знижкою 50% протягом 10 днів: 170 грн і 850 грн відповідно.

16 вересня Верховна Рада не ухвалила за основу законопроєкт №15348, який передбачав штрафи до 3400 грн. Водіям, яких протягом року п'ять і більше разів карали за значне перевищення швидкості, пропонували виписувати 17 тис. грн. За документ проголосували 225 депутатів – на одного менше, ніж потрібно.

Скільки порушень уже виявили

«Фантоми» повернулися на дороги 31 серпня. На першому етапі МВС обіцяло випустити щонайменше три таємні патрулі – усі вони працювали в Києві та області. У перший день водіям виписали 810 постанов, наступного дня – 1799.

«810 постанов за один день – це насамперед 810 випадків нехтування встановленими обмеженнями швидкості», – наголосив тоді начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Уперше «фантоми» з'явилися на українських дорогах наприкінці січня 2022 року й пропрацювали близько місяця – до початку повномасштабного вторгнення. За цей час до відповідальності притягнули понад 26 тис. водіїв.

Нагадаємо, у вересні Олексій Білошицький заявляв про плани запустити «фантоми» на Львівщині та Дніпропетровщині. Терміни тоді не називали, а посилення патрулювання на Київщині поліція обіцяла оголосити згодом.